ماجرای ازدحام اتباع افغان در مقابل پلیس مهاجرت

تعدادی از اتباع افغاستانی امروز و همچنین طی روزهای اخیر با عنوان آنچه دریافت اقامت یکساله عنوان کردند، به پلیس مهاجرت فراجا مراجعه کرده و موجب ازدحام در معابر اطراف شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۸۸
| |
509 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در روز‌های اخیر، تعدادی از اتباع افغانستانی مقابل پلیس مهاجرت و گذرنامه واقع در خیابان ولیعصر حضور پیدا کرده بودند تا برای تمدید اقامت خود اقدام کنند بررسی میدانینشان داد که این افراد تصور می‌کردند که می‌توانند با پرکردن یک فرم اداری، اقامت خود را یک سال دیگر تمدید کنند، ادعایی که هنوز هیچ مقام رسمی در پلیس و وزارت کشور تأیید نکرده است.

یکی از زنان افغان که از طریق شبکه‌های اجتماعی از ماجرای این فرم مطلع شده بود، بدون اطمینان از صحت و سقم خبر منتشره، به ساختمان پلیس مهاجرت مراجعه کرده بود تا فرم «برگ درخواست پروانه اقامت» دریافت و تکمیل کند.

به گفته وی، با تکمیل فرم مذکور اتباعی که برگه سرشماری دارند، اما تاریخ آن گذشته می‌توانند گواهی اقامت یک ساله دریافت کنند.

بنابراین گزارش در حالی پلیس مهاجرت و گذرنامه، این فرم‌ها را در اختیار اتباع مقابل پلیس قرار می‌داد که از این اتباع نیز درخواست می‌کرد که این محل را ترک کنند و به ساختمان پلیس گذرنامه در خیابان ستارخان، مراجعه کنند.

بررسی و پیگیری خبرنگار ایسنا حکایت از آن دارد که اتباعی که فرم را دریافت می‌کردند، تصور داشتند که فراجا فرم‌های پرشده و مدارک را به سفارت افغانستان تحویل می‌دهد و به این نحو این اتباع بدون مراجعه به کشورشان، پاسپورت دریافت کنند، اما این ادعا و ابهام در باره چرایی توزیع فرم و آیا پاسپورت صادر می‌شود یا خیر و اینکه آیا اتباع می‌توانند با این پاسپورت‌ها در کشور ما بمانند یا خیر؟ موضوعی است که باید توسط مسئولان وزارت کشور و فراجا پاسخ داده شود.

 

اتباع مهاجران مجوز
