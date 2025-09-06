En
تابناک گزارش می‌دهد؛

مرغداران دست به دامن دلالان شدند/ قیمت مرغ در آستانه ۲۰۰ هزارتومانی شدن؟

در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی قول تامین کالا‌های اساسی را داده بود، اما چند روزی است که دوباره بازار مرغ دچار تنش‌های قیمتی شده که این مساله مردم را نسبت به وضعیت معیشت شان نگران کرده است.
در روز‌هایی که گذشت بازار مرغ با افزایش قیمت و کمبود نسبی مواجه شد و قیمت مرغ به کیلویی ۱۷۰ هزار تومان هم رسید، که ۵۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب است؛ این افزایش قیمت در شرایطی رخ‌ داده که مصرف‌کنندگان نگران رشد دوباره هزینه‌های معیشتی هستند. 

فرزاد طلاکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار در خصوص علت گرانی مرغ در روز‌های اخیر به تابناک گفت: از ۲۰ روز گذشته تاکنون نهاده‌های دامی با ۵۰ درصد افزایش قیمت به دست مرغ دار می‌رسد، خصوصا در مورد ذرت که کمبود آن در بازار خیلی مشهود است؛ درحالی که قیمت آن در سامانه بازارگاه نهاده‌های وزرات کشاورزی ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان است، اما دربازار آزاد بالای ۲۰ هزارتومان خرید و فروش می‌شود و مرغدار هم به دلیل کمبود چاره‌ای جز خرید آن ندارد. 

صف انتظار چندماهه برای تخصیص ارز نهاده های دامی

طلاکش افزود: متاسفانه مرغ داران برای تامین خوراک مرغ‌ های گرسنه در مرغ داری‌ها، چاره‌ای ندارند تا در بازاری که ذرت در آن نایاب شده است دست به دامان واسطه گران و قیمت‌های گران دلالان شوند تا مرغ‌ها تلف نشوند؛ این درحالی است که دولت برای تخصیص ارز چند ماه عقب تر از بازار بوده و ماه‌ها باید پشت در‌های وزارت جهاد کشاورزی ایستاد تا ارز تخصیصی برسد. 

تلفات مرغداری ها بیشتر شد

او به گرمای بی سابقه هوا و قطع مداوم برق مرغداری‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: امسال به دلیل گرمای زیاد هوا مرغداران به جهت تلف نشدن مرغ‌ها مجبور بودند تا زودتر از موعد مرغ را به کشتار راهی کنند. ازسویی دیگر ، قطع برق مداوم برنامه ریزی کشتار را برهم زده و همین امر باعث افزایش تلفات بیشتر مرغ داری‌ها شد؛ به طوری که امسال بسیاری از استان‌های جنوبی کشور تعداد کمتری جوجه ریزی نسبت به سال‌های گذشته داشتند و درنتیجه مرغ کمتری وارد بازار شد درحالیکه میزان تقاضا کم نشده و مانند گذشته بود. 

اختلاف فاحش مرغ از کشتارگاه تا خرده فروشی ها

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار تاکید کرد: باوجود افزایش قیمت مرغ، اما همچنان تقاضا برای خرید آن به دلیل آنکه قیمت گوشت قرمز و ماهی از توان خرید بسیاری از خانوار‌ها خارج و زیاد است و همچنان مردم از مرغ برای گرم نگه داشتن سفره خود استفاده می‌کنند؛ در حالی که هیچ نظارتی بر قیمت خرده فروشی‌ها نیست و قیمت‌ها از درب کشتارگاه تا مغازه بسیار متفاوت است. 

به گفته طلاکش، تفاوت قیمت از کشتارگاه تا خرده فروشی‌ها نباید بیش از ۲۵ درصد باشد؛ این درحالی است که فاصله این رقم بسیار غیرمنطقی است و در شرایطی که نباید قیمت مرغ از ۱۲۰ هزار تومان عبور کند، اما شاهد این هستیم که برخی مغازه داران تا ۱۶۰ و ۱۷۰ هزارتومان هم مرغ را به مردم می‌فروشند.

