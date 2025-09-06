En
معرفی سرمربی جدید تیم فوتبال نوجوانان ایران

با اعلام مدیر فنی و توسعه فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم زیر ۱۷ سال‌های ایران انتخاب شد.
به گزارش تابناک به نقل از صفحه رسمی فدراسیون فوتبال؛ علی تارقلی‌زاده، مدیر فنی و توسعه فدراسیون فوتبال گفت: انتخاب سرمربی تیم‌های پایه وظیفه این کمیته است. تیم زیر ۱۷ سال باید حدود ۷۴ روز دیگر در مسابقات شرکت کند و برای انتخاب سرمربی این تیم برنامه ۲۵ نفر از مربیانی که نتایج خوبی در سالیان اخیر رقم زدند را گرفتیم و مطالعه کردیم.

وی افزود: نهایتاً به پنج اسم رسیدیم و که این اسامی به رئیس فدراسیون و دبیرکل فدراسیون معرفی شد. در نهایت با تأیید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، ارمغان احمدی سرمربی تیم نوجوانان سپاهان که ۱۴ سال در رده‌های سنی تجربه دارد و کار کرده است به عنوان سرمربی تیم زیر ۱۷ سال ایران انتخاب شد.

