به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پس از محرومیت ۴ ماهه علیرضا بیرانوند، باشگاه تراکتور در چند وقت اخیر مذاکرات متعددی با چند دروازهبان خارجی انجام داد.
روز گذشته محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور و سعید مظفریزاده مدیرعامل این باشگاه اعلام کردند کارهای جذب یک دروازهبان جدید در حال نهایی شدن است و به زودی دروازهبان جدید این تیم معرفی خواهد شد. طبق پیگیری خبرنگار تسنیم، باشگاه تراکتور با یک دروازهبان سوئدی که سابقه حضور در فوتبال آلمان را داشته به توافق نهایی رسیده است. این دروازهبان پس از صدور ویزا و طی مراحل اداری، در یکی دو روز آینده وارد ایران خواهد شد تا در تمرینات تراکتور شرکت کند.
