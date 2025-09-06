به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، نشست خبری همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما که از نوزدهم مردادماه امسال به این سمت منصوب شده، پیش از ظهر امروز شنبه ۱۵ شهریور با حضور اهالی رسانه در محل خانه سینما برگزار شد.
اسعدیان در ایننشست گفت: اگر وزیر ارشاد بابت فیلم «پیرپسر» کارت زرد میگیرد، باعث افتخار و در حکم کارت افتخار اوست. چون میدانم که سلیقهها و افرادی در کار بودند که نمیخواستند اینفیلم به اکران برسد ولی وقتی وزیر فرهنگ کشور از یکفیلم دفاع میکند و پشت آن میایستد باید خوشحال بود.
پس از اینسخنان مدیرعامل خانه سینما بود که یکی از اهالی رسانه به او گفت: آقای اسعدیان با گرفتن سمت جدید، آیا پای مواضع قبلی خود میایستید؟ شما روزی وزیر وقت ارشاد را طالبانی خواندید و امروز بابت کارت زرد گرفتن وزیر ارشاد از مجلس، ابراز خوشحالی میکنید!
مدیرعامل خانه سینما در پاسخ به اینسوال گفت: هنوز هم بابت پست اینستاگرامی خود درباره آقای اسماعیلی (وزیر پیشین ارشاد) پشیمان نیستم. تعریف و تحسینم از آقای صالحی بهخاطر حمایت از «پیرپسر» هم به شخص ایشان برنمیگردد بلکه متوجه جایگاه وزیر است و مقابل هر وزیر دیگری هم که پشت فرهنگ و سینمای کشور بایستد، سر تعظیم خم میکنم.
وی در بخش دیگری از ایننشست درباره مساله معرفی فیلمهای ایرانی به آکادمی اسکار گفت: سالهاست بنیاد فارابی فیلمها را به اسکار معرفی میکند و از دید اسکار هم همین است که نهاد معرفیکننده فیلمهای ایرانی، فارابی است. اگر بنا باید اینمساله از فارابی به خانه سینما منتقل شود، نامهنگاری میخواهد و طول خواهد کشید. قرار بود ایناتفاق بیافتد و ایننگاه هم وجود دارد. توافق هم شده بود. در نهایت به ایننتیجه رسیدیم خانه سینما اعلام کند نهاد معرفیکننده فیلم به اسکار نیست و فارابی است که فعلا اینکار را انجام میدهد.
اسعدیان در ادامه گفت: تلاشهایی در خارج از کشور میشود تا سهمیه ایران برای معرفی فیلم به اسکار حذف شود؛ همانطور که سهمیه روسیه حذف شد. همچنین سعیهایی میشود تا نهاد معرفی فیلم ایرانی به اسکار از داخل کشور گرفته و در خارج انجام شود. در اینوضعیت امیدواریم تا سال آینده سازوکار معرفی فیلم به اسکار به خانه سینما منتقل شود.
کارگردان فیلم «طلا و مس» درباره مساله امنیت شغلی سینماگران گفت: ما در وزارت کار کد شغلی نداریم و بیهویتیم. سینماگران مثل کارگر فصلی بیمه میشوند و به همیندلیل هم مشکل مالیات داریم هم مشکل بیمه. مثلا یکی از سینماگران بعد از ۳ سال بیکاری یکفیلم کار میکند و دستمزدی ۵۰۰ میلیونی میگیرد. اما اداره مالیات کاری ندارد. طرف ۳ سال بیکار بوده و در اینمدت کار نداشته است. یعنی دستمزدی که گرفته هزینه آن سهسال زندگیاش بوده است.
وی درباره برگزاری جشن سینمای ایران گفت: ۶ سال است جشن سینمای ایران برگزار نشده است. اول مشکلات مربوط به کرونا بود و بعد هم حوادث سال ۱۴۰۱ پیش آمد. بعد هم که با جنگ ۱۲ روزه روبرو شدیم. نکته مهم این است که اسرائیل بعد از آن دوازده روز، یکجنگ روانی را با مردم ایران آغاز کرده و مرتب برای شروع یا عقب و جلوانداختن جنگ، ایجاد التهاب میکند. در حال حاضر هم با توجه به شرایط کشور و جریحهدار بودن احساس مردم از جنگ ۱۲ روزه، نمیتوانیم جشن باشکوهی برگزار کنیم و حتی از واژه جشن بهرهبرداری کنیم. اما روز سینما سر جای خود هست و ۲۱ شهریور بهخاطرش مراسمی خواهیم داشت که البته به بزرگی و وسعت برنامههای قبلی نخواهد بود. اینبرنامه روز جمعه از ساعت ۱۹ در موزه سینما برگزار میشود.
اسعدیان گفت: ۲۱ شهریور، روز احترام به سینماست و برای ما باعث افتخار و سربلندی است که پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، خانه سینما اولین جایی است که وزیر فرهنگ مملکت به آنجا سر میزند. باعث خوشحالی بود که وزیر فرهنگ برای سینما ارزش قائل است و جایگاه آن را میداند. سینما همیشه کنار مردم و هشداردهنده بوده است. اما بارها به سیاهنمایی متهم شده است. دوستان ما را هم به اتهامات مختلف متهم میکنند. باید گفت سینما وقوع جنگ و اتفاقات جنگ ۱۲ روزه را هم در آثار خود هشدار داده بود.
