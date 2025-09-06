به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، اینستاگرام که نخستین بار در سال ۲۰۱۰ عرضه شد، حالا پس از یک و نیم دهه، سرانجام بهطور رسمی به عنوان اپلیکیشنی مستقل بر روی آیپد در دسترس قرار گرفته است. آیپد به عنوان یک دستگاه تبلت، تجربهای متفاوت از گوشیهای هوشمند ارائه میدهد و همین تفاوت باعث شده طراحی نسخه آیپد اینستاگرام با تمرکز بر بهرهگیری از فضای بیشتر صفحهنمایش، بازطراحی شود.
در نسخه آیپد اینستاگرام، اپلیکیشن مستقیماً در بخش Reels باز میشود و کاربران میتوانند پستها و ویدئوها را در قالب یک فهرست زمانی (Chronological Feed) مشاهده و سازماندهی کنند؛ قابلیتی که پیش از سلطه الگوریتمهای هوشمند، یکی از ویژگیهای اصلی شبکههای اجتماعی بود و اکنون دوباره در این پلتفرم احیا شده است.
طراحی جدید اپلیکیشن نیز امکانات متعددی را ارائه میدهد؛ از جمله نمایش نظرات Reels در کنار ویدئوها و ساختاری مشابه نسخه وبمسنجر برای دایرکتها، که در آن صندوق ورودی و مکالمات بهصورت همزمان در صفحه نمایش داده میشوند.
این تصمیم در حالی اجرایی شده که آدام موسری، رئیس اینستاگرام، دو سال پیش در واکنش به درخواست کاربران اعلام کرده بود که آیپد بازار کافی برای توجیه توسعه یک نسخه اختصاصی ندارد. وی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (X) گفته بود: هنوز هم تعداد کاربران آیپد به اندازه کافی زیاد نیست که این پلتفرم را در اولویت قرار دهیم. امیدواریم روزی به آن برسیم، اما فعلاً تمرکز ما روی موضوعات مهمتری است.
با این حال، به نظر میرسد که تغییرات در بازار و نیازهای کاربران، سرانجام اینستاگرام را به بازنگری در این تصمیم واداشته است.
