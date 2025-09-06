به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ آیت‌الله محمد مهدی شب زنده‌دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه ضمن بازدید از بخش‌هایی از سایت هسته‌ای، با فرماندهان و حافظان امنیت، پیرامون ضرورت پاسداری کامل از دستاورد‌های هسته‌ای، حفظ آمادگی و برطرف کردن خلأ‌ها و نقاط آسیب پذیر، تقویت روحیه امیدواری و ولایت پذیری گفت‌و‌گو و نکات مهمی را بیان کرد.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: اتفاقات اخیر می‌تواند از الطاف خفیه الهی باشد که باعث انفتاح مسیر پیشرفت و تعالی بیشتر ما بشود

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: جنگ تحمیلی اخیر باعث بروز و ظهور انسجام ملی شد. اینکه گفته شود با این جنگ، انسجام ملی به وجود آمد به نظر اشتباه است. انسجام وجود داشت، اما پنهان بود و اتفاقات اخیر باعث بروز آن شد.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه سنت الهی بر امتحانات مکرر و دشوار است، اظهار کرد: همانطور که در قرآن کریم پیرامون تقابل لشکریان طالوت با جالوت بیان شده است که بعداز امتحانات فراوان لشکر طالوت تقلیل یافت، اما این عده کم پایش شده با ایمان قوی و امیدوار به وعده‌های الهی در مقابل جالوت گفتند «کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ». این عده کم با سه شاخص ایمان، صبر، ولایت پذیری، حاکم ظالم زمان خودشان را شکست دادند.

آیت الله شب زنده دار ادامه داد: براساس همین منطق و سنت الهی نباید از صف آرایی دنیای کفر و استکبار جهانی مقابل خودمان هراسان باشیم. اگر در میدان بمانیم و شکیبا باشیم و ایمان به وعده‌های الهی داشته باشیم، خدای متعال نصرتش را بر ما ارزانی خواهد داشت.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در پایان اظهار کرد: در زمان ما فرمانده حضرت آقاست. بنده شهادت می‌دهم رهبر معظم انقلاب شخصیتی فرهیخته، متوکل به خدای متعال، ورزیده در مسائل سیاسی و تدبیر امور که تمام این کار‌ها را با قصد قربت و برای جلب رضایت الهی انجام می‌دهند.