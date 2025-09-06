نتانیاهو برای پایان جنگ در غزه شرط گذاشت

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پنج شرط برای پایان دادن به جنگ علیه غزه منتشر و برای اولین بار شرط غیرنظامی کردن نوار غزه را نیز به آن اضافه کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ به این ترتیب شروط تعیین شده توسط نتانیاهو به این شرح هستند:
۱. آزادی همه زندانیان زنده و مرده.
۲. خلع سلاح حماس.
۳. غیرنظامی کردن نوار غزه.
۴. کنترل امنیتی اسرائیل بر نوار غزه.
۵. تشکیل یک دولت غیرنظامی جایگزین که تهدیدی برای اسرائیل نباشد.
در همین زمینه، نخست وزیر گفت که با والدین زندانیان، گای گیلبوا دلال و آلون اوهل، به تفصیل صحبت کرده و موضع آنها را با توجه به ویدیوی منتشر شده توسط حماس، تقویت کرده است.
نتانیاهو ادعا کرد که این ویدیوی تبلیغاتی که او آن را «شیطانی» توصیف کرد، عزم آنها را تضعیف نمیکند یا آنها را از دستیابی به اهداف جنگ باز نمیدارد.
این در حالی است که کانال ۱۲ عبری به نقل از منابع خود گزارش داد که خانوادههای سربازان زندانی تماسهایی از افسران اطلاعاتی دریافت کردهاند که به آنها درباره اشغال شهر غزه هشدار داده است.
این گزارش میافزاید که افسران اطلاعاتی به خانوادههای سربازان اسیر شده گفتهاند که ورود به غزه تهدیدی واقعی برای جان آنهاست.
خانوادههای زندانیان گفتند: «ما در طول جنگ از افسران اطلاعاتی هشدارهایی دریافت کردیم.»
آنها تاکید کردند که ویدیوی حماس تایید میکند که اطلاعات همه چیز را در مورد سربازان زندانی نمیداند.
پیش از این، گردانهای القسام ویدیویی از دو زندانی اسرائیلی منتشر کردند که حضور هشت زندانی زنده در شهر غزه، شمال نوار غزه را تایید میکرد.
در این ویدیو، گای دلال، زندانی اسرائیلی گفت: «ما فکر میکردیم که اسیر حماس هستیم، اما در واقع، ما اسیر دولت خود، بنیامین نتانیاهو، ایتامار بن گویر و بتسلئیل اسموتریچ هستیم.»
این زندانی اسرائیلی که در اسارت حماس است، تایید کرد که او و بیش از هشت زندانی دیگر در شهر غزه، شمال نوار غزه هستند.
او خاطرنشان کرد که شنیده است ارتش اسرائیل به این شهر حمله خواهد کرد، و معتقد است این به معنای مرگ او و عدم بازگشت به خانه خواهد بود.
او گفت: «شنیدهام که ارتش در شرف حمله به غزه است و من از این فکر وحشت دارم. من هیستریک هستم. این بدان معناست که ما اینجا خواهیم مرد. لطفاً، این آخرین فرصت ماست. بیرون بروید، تظاهرات کنید و هرج و مرج ایجاد کنید تا زنده بمانید و به این جنگ پایان دهید.»
دلال از زندانیان سابق خواست تا از طرف آنها اقدام کنند و آنها را به خانههایشان بازگردانند.
