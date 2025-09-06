En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل عجیب مرد ۷۷ ساله توسط پسرش

ساعت ۹ شب پنجشنبه ۱۳ شهریور مرد سالخورده‌ای هراسان و مضطرب قدم در یکی از کلانتری‌های جنوب تهران گذاشت و گفت: «پسر کوچکم می‌خواهد مرا بکشد خانواده‌ام فکر می‌کنند من دیوانه‌ام. چند روز قبل ماشینم را بردند و من هم به اتهام سرقت خودرو از پسرم شکایت کردم. آنها می‌خواهند مرا به خانه سالمندان بفرستند. امروز هم پسر کوچکم گفت می‌خواهد مرا بکشد. من هم از ترس او به پلیس پناه آورده‌ام.»
کد خبر: ۱۳۲۶۷۸۶
| |
841 بازدید
|
۳
قتل عجیب مرد ۷۷ ساله توسط پسرش

به گزارش تایناک؛ روزنامه ایران نوشت: در حالی که مرد سالخورده چنین اظهاراتی داشت، مأموران در تحقیقات خود دریافتند چندین بار بین او و خانواده‌اش اختلاف پیش آمده و شکایت‌های متعددی نیز ثبت شده است.

باتوجه به حساس بودن ماجرا و از آنجایی که احتمال می‌رفت جان پیرمرد در خطر باشد، به دستور رئیس کلانتری دو نفر از مأموران به همراه وی راهی خانه‌اش شدند. اما زمانی که به محل رسیدند، فقط همسر او در خانه حضور داشت و زن سالخورده نیز اظهارات پیرمرد را تکذیب کرد.

مأموران پس از بررسی‌های اولیه ساعتی بعد خانه را ترک کرده و راهی کلانتری شدند. اما حدود ۲ ساعت بعد مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از قتل پدر ۷۷ ساله‌اش خبر داد.

وقتی مأموران کلانتری راهی محل حادثه شدند با جسد همان پیرمردی روبه‌رو شدند که به کلانتری رفته بود. آثار کبودی و ضرب و جرح نیز روی بدن او به چشم می‌خورد بنابراین موضوع به بازپرس ویژه قتل اعلام شد.

پسر مقتول که در صحنه حضور داشت، گفت: «پدرم وقتی به خانه برگشت بشدت کتک خورده و سر و صورتش زخمی بود و هر چه از او پرسیدیم که چه اتفاقی رخ داده و چه کسی این بلا را سرت آورده است جواب درستی به ما نداد. او همیشه بد اخلاق بود و مشکل عقلی داشت.»

در ادامه تیم جنایی با توجه به مشاهده آثار خون روی لباس پسر جوان و اینکه مشخص شد درگیری داخل خانه رخ داده است و از طرفی پیرمرد ساعاتی قبل از مرگش از تهدید پسرش به قتل خود خبر داده بود به دستور بازپرس جنایی، پسر جوان را به عنوان تنها مظنون جنایت بازداشت کردند و جسد نیز برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای رازگشایی از این قتل ادامه دارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل قاتل مقتول
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پایان ۱۰ سال فرار قاتل مشهدی در تهران
قتل فجیع راننده تاکسی اینترنتی به‌ خاطر هیچ
ماجرای جنایت خانوادگی در یوسف آباد تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
0
پاسخ
خودش اومده میگه مخا بکشن منو ......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
0
پاسخ
برای من یه همچین اتفاقی افتاد برادرم من رو تهدید به مرگ کرد دقیقا مشابه همین منتها من زرنگی کردم پناه بردم به کلانتری و نرفتم خونه پلیس باید به حرفای این بنده خدا اعتماد میکرده چطور اینو ول کرده تا به قتل برسه حداقل باید از صحت سلامتی روان این آدم مطمئن میشده نه اینکه رهاش میکرده
من خیلی ناراحت شدم وقتی این خبرو خوندم چون من هم اگه زرنگی نمیکردم کشته شده بودم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
اگر پلیس نیرو و وقت و تخصص کافی داشته باشه می تونست این مراجعه پیرمرد را ریشه یابی و تحقیقی بیشتری انجام بده و شاید این اتفاق نمی افتاد.
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۵ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۲۸ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۲۴ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Z9m
tabnak.ir/005Z9m