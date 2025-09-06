En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نگاهی بر زندگی‌نامه و آثار ماندگار هوشمند عقیلی

«فردا تو می‌آیی» (ساخته جهانبخش پازوکی): این اثر که به نمادی از امید و انتظار تبدیل شده، بدون شک مشهورترین و ماندگارترین کار عقیلی است که نسل‌به‌نسل در خاطره جمعی ایرانیان زنده مانده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۷۸۲
| |
735 بازدید
|
۳
 
 
نگاهی بر زندگی‌نامه و آثار ماندگار هوشمند عقیلی
 
به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، هوشمند عقیلی‌مهر، مشهور به هوشمند عقیلی، در دهم مردادماه سال ۱۳۱۶ (برابر با ۱ اوت ۱۹۳۷) در شهر آباده استان فارس به دنیا آمد. هرچند برخی منابع محل تولد او را اصفهان ذکر کرده‌اند، اما اکثر اسناد معتبر آباده را تأیید می‌کنند. او از همان دوران خردسالی، در خانواده‌ای اهل ذوق و هنر پرورش یافت و با تشویق‌های پدرش، خیلی زود به سمت موسیقی گرایش پیدا کرد.
 
استعداد سرشار او در نوجوانی شکوفا شد و از حدود ۱۳ سالگی، آموزش ردیف‌های آوازی موسیقی اصیل ایرانی را نزد بزرگانی چون **استاد تاج اصفهانی** آغاز کرد. پس از آن، برای تکمیل آموخته‌هایش، از محضر استادانی مانند محمود کریمی (در ادامه ردیف‌های آوازی) و اسماعیل مهرتاش (بنیانگذار جامعهٔ باربد و متبحر در تئاتر و موسیقی) بهره برد. این آموزش‌های سخت‌گیرانه، پایه‌های محکمی برای تبدیل شدن او به یکی از خوانندگان صاحب‌سبک موسیقی ایرانی شد.
 
عقیلی فعالیت حرفه‌ای خود را از دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ خورشیدی آغاز کرد. اولین اثر ضبط‌شده او، «ساقی‌نامه» با تنظیم اسماعیل مهرتاش بود که راه را برای حضورش در رادیو ایران باز کرد.
نگاهی بر زندگی‌نامه و آثار ماندگار هوشمند عقیلی
 
"صدای او" که ترکیبی کم‌نظیر از حزن عمیق، رسایی و توانایی فوق‌العاده در اجرای تحریرهای ظریف بود، به سرعت او را به چهره‌ای محبوب و متمایز در میان مردم ایران تبدیل کرد. او در کنار خوانندگانی مانند ایرج و گلپایگانی، از ستون‌های موسیقی اصیل و مردمی آن دوران به شمار می‌رفت.
 
 
آثار ماندگار و سبک هنری:
هوشمند عقیلی در اجرای قطعاتی با مضامین عاشقانه، عرفانی، میهنی و امیدوارانه تبحر خاصی داشت. از برجسته‌ترین آثار او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
«فردا تو می‌آیی» (ساخته جهانبخش پازوکی): این اثر که به نمادی از امید و انتظار تبدیل شده، بدون شک مشهورترین و ماندگارترین کار عقیلی است که نسل‌به‌نسل در خاطره جمعی ایرانیان زنده مانده است.
«دریا»: قطعه‌ای عمیق و پراحساس که قدرت صدا و تسلط عقیلی را به خوبی نشان می‌دهد.
«وطن»: از میهنی‌ترین و تاثیرگذارترین ترانه‌های او که عشق به ایران را فریاد می‌زند.
   «ای خدا» (مناجات)، «زمستون»، «عشق شرقی»، «شهر غم»، «قصه‌گو»، «آیه ناز»و «مهر تو» از دیگر شاهکارهای او هستند که هرکدام یادآور خاطراتی برای علاقه‌مندان به موسیقی اصیل ایرانی است.
 
 
پس از انقلاب، ایران را ترک کرد و در لس‌آنجلس آمریکا اقامت گزید. او در آنجا نیز فعالیت هنری خود را ادامه داد و آلبوم‌هایی همچون "Darya" (دریا)، "Eshghe Sharghi" (عشق شرقی)، و "Yar" را منتشر کرد.
 
هوشمند عقیلی پس از سال‌ها فعالیت هنری، برای مدتی طولانی با بیماری دست و پنجه نرم کرد. سرانجام این هنرمند در روز پنجم سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ شهریور ۱۴۰۴)در شهر لس‌آنجلس در سن ۸۸ سالگی دیده از جهان فروبست و موسیقی ایران را در اندوهی بزرگ فروبرد.
 
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
هوشمند عقیلی موسیقی درگذشت استاد آواز هنرمندان هنرمند موسیقی
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
«مینو افتاده» درگذشت
درددل‌های هنرمند پیشکسوت موسیقی خبرساز شد
عباس تهرانی‌تاش درگذشت
سال ۱۴۰۲ دفتر زندگی این هنرمندان را بست
گفت‌وگوی منتشر نشده با محمدرضا شجریان
هوشمند عقیلی درگذشت
استاد آواهای مقامی خراسان‌رضوی درگذشت
خالق ماندگارترین نواهای انقلابی درگذشت
هنرمند موسیقی مقامی خراسان رضوی درگذشت
شعر شفیعی کدکنی برای استاد شجریان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
علی,
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
0
پاسخ
روحش شاد و نامش ماندگار دلها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
1
پاسخ
شربتی از لبِ لعلش نچشیدیم و بِرَفت

رویِ مَه پیکرِ او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبتِ ما نیک به تنگ آمده بود

بار بربست و به گَردش نرسیدیم و برفت

بس که ما فاتحه و حرزِ یمانی خواندیم

وز پی‌اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد

دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

شد چمان در چمنِ حسن و لطافت لیکن

در گلستانِ وصالش نَچَمیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم

کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
0
پاسخ
موسیقی ایران را در اندوهی بزرگ فروبرد.
چرا نباید در ایران باشند ؟
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۵ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۲۸ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۲۴ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Z9i
tabnak.ir/005Z9i