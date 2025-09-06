En
بسیاری از مشکلات حوزه برق ریشه در بی‌تدبیری‌های گذشته دارد

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بسیاری از مشکلات حوزه برق ریشه در بی‌تدبیری‌های گذشته دارد، گفت: سهم قابل توجهی از مشکلات امروز را باید در فقدان نگاه راهبردی در مدیران گذشته و دولت‌های قبل جست‌وجو کرد.
مصطفی نخعی در گفت‌وگو با تابناک، با اشاره به دلایل ناترازی برق در کشور، گفت: قطعا مشکلاتی که امروز در حوزه برق با آن مواجه هستیم، ریشه در بی‌تدبیری‌های گذشته دارد. بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از آن است که در تولید به‌اندازه کافی نیروگاه نساختیم، نیروگاه‌های حرارتی توسعه پیدا نکردند، به انرژی‌های تجدیدپذیر توجه کافی نشد، راندمان نیروگاه‌ها افزایش نیافت و بخش سیکل ترکیبی نیروگاهی نیز به‌طور کامل راه‌اندازی نشد.
 
وی افزود: از طرف دیگر، شبکه‌های انتقال برق فرسوده و با افت شدید بازدهی مواجه است. پست‌های برق کشور نیز به‌شدت دچار فرسودگی شده ‌و تدبیر لازم در این حوزه‌ها صورت نگرفت. به‌طور کلی، اقتصاد برق در کشور ما به بازتعریف اساسی نیاز داشت؛ بازتعریفی که متناسب با نیاز کشور و برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد.
 
این عضو کمیسیون انرژی بیان کرد: دستورالعمل‌های متغیر نیز یکی دیگر از مشکلات بود که سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی ‌کرد بنابراین سهم قابل توجهی از مشکلات امروز را باید در فقدان نگاه راهبردی در مدیران گذشته و دولت‌های قبل جست‌وجو کرد.
 
نخعی در عین حال گفت: البته این بدان معنا نیست که شرایط فعلی مشکلی ندارد بلکه انتظار می‌رفت در یک سال گذشته در وزارت نیرو اقدامات مؤثرتر، بزرگ‌تر و پیش‌بینی‌های بهتری برای عبور از وضعیت موجود انجام می‌شد؛ در گذشته فقدان نگاه راهبردی و کم‌کاری‌های زیادی را شاهد بودیم اما این نافی مسئولیت در تیم مدیریتی فعلی نیست.
 
این عضو کمیسیون انرژی درباره اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت برق کشور گفت: چند اقدام فوری می‌تواند در دستور کار باشد. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با قدرت بیشتری دنبال شود و در حوزه کنترل مصرف، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی جدی‌تر ورود کند؛ سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این حوزه ورود کرده‌اند اما متأسفانه توجه کافی به آنها نشده است. در بخش مصرف نیز می‌توان اقدامات جدی‌تری انجام داد.
 
وی افزود: همچنین در ارتباط با رمزارزها باید تصمیم قاطعی گرفته شود. نیازمند یک هماهنگی جدی با محوریت وزارت نیرو هستیم تا هر چه سریعتر جلوی فعالیت غیرقانونی استخراج رمزارزها ‌ گرفته شود.
