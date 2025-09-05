به گزارش تابناک، بر اساس گزارش جدید پلتفرم تحلیلی گلس نود (Glassnode)، روند قیمتی اتریوم بیش از آنکه متکی بر معاملات نقدی باشد، تحت فشار بازار مشتقات و دادوستدهای خارج از بلاک چین شکل میگیرد؛ در حالی که بیت کوین همچنان از جریان خریدهای مستقیم و نقدی حمایت میشود.
تحلیلگران با بررسی شاخص «توزیع مبنای هزینه» (Cost Basis Distribution) به تفاوتهای معناداری میان این دو دارایی دیجیتال اصلی رسیدهاند. بیت کوین پس از جهش قیمتی در ماه جولای، توانسته خلأهای قیمتی خود را با معاملات تازه پر کند؛ موضوعی که نشانهای از تداوم تقاضا در بازار اسپات به شمار میرود. در مقابل، اتریوم علی رغم رشدهای اخیر، این شکافها را پر نکرده و همین مسئله بیانگر نقش پررنگتر بازار مشتقات در تعیین قیمت آن است.
بر پایه این تحلیل، بیت کوین با پشتوانه خریدهای نقدی به روند صعودی خود ادامه میدهد، در حالی که اتریوم بیشتر از نوسانات ناشی از ابزارهای مالی مشتقه اثر میپذیرد. در حال حاضر اتریوم در سطح ۴٬۳۷۰ دلار معامله میشود و طی هفته گذشته حدود پنج درصد افت داشته است.
