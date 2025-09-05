به گزارش تابناک؛ محمدعلی ابطحی فعال سیاسی خطاب به زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نوشت: از شما با سوابق سیاسی و اجتماعی انتظار میرفت نهتنها خود محافظهکاری نکنید، بلکه دیگران را هم از این قالب دربیاورید. در ایران و فرهنگ ایرانی، زنان نسبت به زنان منطقه همیشه قویتر بودهاند. مراقب باشید، آن کشورها هم در حال پیشروی سریع هستند. ایران عقب نماند.
محمدعلی ابطحی فعال سیاسی در یادداشتی نوشت:
هدیهای از جنس نقد
بهمناسبت هفته دولت
سرکار خانم زهرا بهروزآذر
معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری
امیدوارم فارغ از تشریفات، جایگاه مهم معاونت ریاستجمهوری در امور زنان را واقعاً لمس کرده باشید.
مسائل و مشکلات زنان در جوامع عمدتاً مردسالار دنیا و بهخصوص کشورهای منطقه، معضلی است که علیرغم همه مبارزاتی که شده است، به سامان نرسیده است.
یکی از دلایل ایجاد معاونت ریاستجمهوری در امر زنان، تراز کردن همین ناترازی زن و مرد است.
از شما با سوابق سیاسی و اجتماعی انتظار میرفت نهتنها خود محافظهکاری نکنید، بلکه دیگران را هم از این قالب دربیاورید.
شما در دولت پزشکیان میراثدار یک جنبش بزرگ اجتماعی زنان بودید. این جنبش داخلی بود و موفقیت آن بهنام زنان داخل ایران ثبت شده است. مردان و زنانی که آن را تلاشی برای سرنگونی معرفی کردند، کارآمد نیفتاد.
شما میتوانستید:
۱- بهصورت عمقی این پتانسیل زنان ایران که موفقترین و آرامترین مطالبه حقوقشان را کردند، سامان بدهید و آن را بهعنوان بزرگترین مجموعه مردمنهاد برای کمک به حل مشکلات کشور سازماندهی کنید تا حداقل مشکلات عمومی زنان را عملاً به نتیجه برسانید. برای این کار بزرگ عضو دولت شدهاید. دید و بازدید را همه میتوانند انجام دهند.
۲- دفاع از حقوق مختلف زنان و بهخصوص حق اشتغال و استقلال وظیفه بزرگی است. بیشتر این حرف در چارچوب شعار مطرح میشود. در پایان کار کاش بتوانید آماری بدهید که این مهم به کجا رسیده است. تا این موضوع اشتغال و استقلال زنان حل نشود، دفاع از حقوق زنان شوخی است.
۳- شما تنها عضو هیئت دولت هستید که موضوع کاریتان نیمی از جمعیت کشور با مشکلات بسیار متفاوت است. باید بخشی از کارهای همه وزارتخانهها برای زنان باشد و شما پیگیر آن باشید.
۴- زنان باسواد، پرکار، اهل ابتکار و دانش زیادی در کشور هستند. مهمترین کارتان لیست کردن آنهاست تا کشور در سطوح مختلف بتواند از دانش و کارآمدیشان ـ بدون آنکه آنها را به خودی و غیرخودی تقسیم کنید ـ استفاده کند.
۵- زنان مشاور در وزارتخانهها را کمک کنید. اسم مشاورت زنان تشریفاتی نباشد، چه در معاونت رئیسجمهور و چه در مشاورت دستگاهها.
۶- در ایران و فرهنگ ایرانی، زنان نسبت به زنان منطقه همیشه قویتر بودهاند. مراقب باشید، آن کشورها هم در حال پیشروی سریع هستند. ایران عقب نماند.
