انتقادات ابطحی خطاب به معاون امور زنان رئیس‌جمهور

شما در دولت پزشکیان میراث‌دار یک جنبش بزرگ اجتماعی زنان بودید. این جنبش داخلی بود و موفقیت آن به‌نام زنان داخل ایران ثبت شده است. مردان و زنانی که آن را تلاشی برای سرنگونی معرفی کردند، کارآمد نیفتاد.
به گزارش تابناک؛ محمدعلی ابطحی فعال سیاسی خطاب به زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نوشت: از شما با سوابق سیاسی و اجتماعی انتظار می‌رفت نه‌تنها خود محافظه‌کاری نکنید، بلکه دیگران را هم از این قالب دربیاورید. در ایران و فرهنگ ایرانی، زنان نسبت به زنان منطقه همیشه قوی‌تر بوده‌اند. مراقب باشید، آن کشورها هم در حال پیشروی سریع هستند. ایران عقب نماند.

انتقادات ابطحی خطاب به زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور: از شما انتظار می‌رفت نه‌تنها خود محافظه‌کاری نکنید، بلکه دیگران را هم از این قالب دربیاورید
 

 محمدعلی ابطحی فعال سیاسی در یادداشتی نوشت:

هدیه‌ای از جنس نقد

به‌مناسبت هفته دولت

سرکار خانم زهرا بهروزآذر

معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری

امیدوارم فارغ از تشریفات، جایگاه مهم معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان را واقعاً لمس کرده باشید.

مسائل و مشکلات زنان در جوامع عمدتاً مردسالار دنیا و به‌خصوص کشورهای منطقه، معضلی است که علیرغم همه مبارزاتی که شده است، به سامان نرسیده است.

یکی از دلایل ایجاد معاونت ریاست‌جمهوری در امر زنان، تراز کردن همین ناترازی زن و مرد است.

از شما با سوابق سیاسی و اجتماعی انتظار می‌رفت نه‌تنها خود محافظه‌کاری نکنید، بلکه دیگران را هم از این قالب دربیاورید.

شما در دولت پزشکیان میراث‌دار یک جنبش بزرگ اجتماعی زنان بودید. این جنبش داخلی بود و موفقیت آن به‌نام زنان داخل ایران ثبت شده است. مردان و زنانی که آن را تلاشی برای سرنگونی معرفی کردند، کارآمد نیفتاد.

شما می‌توانستید:

۱- به‌صورت عمقی این پتانسیل زنان ایران که موفق‌ترین و آرام‌ترین مطالبه حقوق‌شان را کردند، سامان بدهید و آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه مردم‌نهاد برای کمک به حل مشکلات کشور سازماندهی کنید تا حداقل مشکلات عمومی زنان را عملاً به نتیجه برسانید. برای این کار بزرگ عضو دولت شده‌اید. دید و بازدید را همه می‌توانند انجام دهند.

۲- دفاع از حقوق مختلف زنان و به‌خصوص حق اشتغال و استقلال وظیفه بزرگی است. بیشتر این حرف در چارچوب شعار مطرح می‌شود. در پایان کار کاش بتوانید آماری بدهید که این مهم به کجا رسیده است. تا این موضوع اشتغال و استقلال زنان حل نشود، دفاع از حقوق زنان شوخی است.

۳- شما تنها عضو هیئت دولت هستید که موضوع کاری‌تان نیمی از جمعیت کشور با مشکلات بسیار متفاوت است. باید بخشی از کارهای همه وزارتخانه‌ها برای زنان باشد و شما پیگیر آن باشید.

۴- زنان باسواد، پرکار، اهل ابتکار و دانش زیادی در کشور هستند. مهم‌ترین کارتان لیست کردن آن‌هاست تا کشور در سطوح مختلف بتواند از دانش و کارآمدی‌شان ـ بدون آنکه آن‌ها را به خودی و غیرخودی تقسیم کنید ـ استفاده کند.

۵- زنان مشاور در وزارتخانه‌ها را کمک کنید. اسم مشاورت زنان تشریفاتی نباشد، چه در معاونت رئیس‌جمهور و چه در مشاورت دستگاه‌ها.

۶- در ایران و فرهنگ ایرانی، زنان نسبت به زنان منطقه همیشه قوی‌تر بوده‌اند. مراقب باشید، آن کشورها هم در حال پیشروی سریع هستند. ایران عقب نماند.

 
