به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران همواره هشدار داده که هیستری غرب درباره گسترش تسلیحات هستهای در منطقه ما، کاملا تصنعی است.
وی ادامه داد: مسئله از نگاه آنها، وجود یا گسترش زرادخانههای تسلیحات اتمی نیست. بلکه این موضوع است که چه کسی اجازه دارد پیشرفت علمی کند، ولو آنکه برای برنامههای هستهای صلحآمیز باشد.
عراقچی در این ارتباط افزود: بنابراین شگفت انگیز نیست که سکوت کرکنندهای در غرب نسبت به توسعه آشکار تنها زرادخانه تسلیحات هستهای در منطقه ما، یعنی تسلیحات هستهای در دست متحد نسلکُش آنها، وجود دارد.
این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: سه کشور اروپایی و آمریکا ممکن است انکار کنند، اما سکوتشان، هرگونه اعتبار آنها را برای حتی مطرح کردن موضوع عدم اشاعه از بین میبرد.
