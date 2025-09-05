پیش بینی قیمت طلا و سکه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، انس جهانی طلا در حال حاضر با قیمت ۳۵۷۵ دلار معامله می‌شود که در مقایسه با میانگین قیمت دیروز که ۳۵۴۵ دلار و ۶۸ سنت بود، افزایشی قابل توجه را ثبت کرده است. این تغییر، رشد ۲۹ دلار و ۳۲ سنتی (معادل ۰.۸۳ درصد) را نشان می‌دهد.

در بازار داخلی، مظنه طلای تهران امروز به عدد ۳۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است. این نرخ در مقایسه با میانگین دیروز که ۳۷ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۲۴۹ تومان بود، کاهشی بالغ بر ۴۷۷ هزار و ۲۴۹ تومان (معادل ۱.۲۸ درصد) را تجربه کرده است.

همچنین، قیمت طلای ۱۸ عیار به ۸ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و قیمت طلای ۲۴ عیار نیز به ۱۱ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان رسیده است. هر دوی این عیارها کاهشی حدود ۱.۲۷ درصدی را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهند که به ترتیب معادل کاهش ۱۱۰ هزار و ۱۴۵ تومانی برای طلای ۱۸ عیار و کاهش ۱۴۶ هزار و ۷۲۳ تومانی برای طلای ۲۴ عیار است.

قیمت سکه و آخرین تغییرات

در بازار سکه، قیمت سکه طرح قدیم با اندکی کاهش به ۸۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به میانگین دیروز، ۵۰۸ هزار و ۸ تومان (معادل ۰.۵۹ درصد) کمتر است. از سوی دیگر، سکه طرح جدید نیز با کاهش قیمت مواجه شده و امروز با قیمت ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود که کاهشی ۶۰۳ هزار و ۳۴۳ تومانی (۰.۶۵ درصد) را نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

سکه‌های خرد نیز از این روند کاهشی مستثنی نبوده‌اند. قیمت نیم سکه به ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به دیروز ۳۱۰ هزار و ۶۵۵ تومان (۰.۶۲ درصد) کاهش یافته است. ربع سکه نیز با کاهش ۲۴۸ هزار و ۳۹۸ تومانی (۰.۸۶ درصد) به قیمت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. در مقابل، سکه یک گرمی تغییرات محسوسی نداشته و با قیمت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تنها افزایشی بسیار جزئی معادل ۴ هزار و ۸۷۵ تومان (۰.۰۳ درصد) را نسبت به روز گذشته ثبت کرده است.

در ادامه تحلیل امروز طلا و سکه و پیش‌بینی فردا (پانزدهم شهریور ۱۴۰۴) برای بازار طلا و سکه پرداخته ایم.

تحلیل بازار طلا و سکه امروز؛ چهاردهم شهریور ۱۴۰۴

بازار طلا و سکه امروز شاهد کاهش عمومی قیمت‌ها نسبت به روز گذشته بود. این کاهش عمدتاً تحت تأثیر عقب‌نشینی قیمت انس جهانی طلا از سطوح مقاومتی خود و همچنین تقویت نسبی ارزش ریال در بازار ارز شکل گرفت. فشار فروش و انتظارات تورمی تعدیل‌شده سرمایه‌گذاران نیز در این نزول قیمتی بی‌تأثیر نبود. به طور خاص، مظنه طلای تهران و انواع عیار آن کاهشی نزدیک به یک و سه دهم درصدی را تجربه کردند که نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار داخلی به نوسانات جهانی و نرخ ارز است.

در بخش سکه نیز روندی مشابه حاکم بود و کلیه انواع سکه شامل طرح قدیم، طرح جدید، نیم و ربع سکه با کاهشی محسوس بین نیم تا نزدیک به یک درصد مواجه شدند. تنها استثنا سکه یک گرمی بود که تقریباً بدون تغییر و با افزایشی بسیار ناچیز به کار خود پایان داد که نشان از تقاضای پایدار برای سکه‌های با وزن کمتر دارد.

پیش بینی قیمت سکه و طلا فردا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

پیش‌بینی روند فردای بازار طلا و سکه به شدت به تحولات دو محور اصلی وابسته خواهد بود. محور اول، رفتار قیمت انس جهانی طلا در ادامه معاملات امروز و شب گذشته است که متأثر از اخبار و داده‌های کلان اقتصادی مانند تورم آمریکا و سیاست‌های احتمالی فدرال رزرو است. محور دوم، ثبات یا نوسان در نرخ دلار در بازار داخلی است.

در صورتی که فشارهای فروش در بازار جهانی طلا تداوم یابد و همزمان، آرامش در بازار ارز ایران نیز حفظ شود، احتمال تثبیت قیمت‌ها در سطح فعلی یا حتی کاهش جزئی دیگر برای فردا وجود دارد. با این حال، باید در نظر داشت که هرگونه حرکت صعودی غیرمنتظره در قیمت دلار یا جهش ناگهانی در قیمت جهانی طلا می‌تواند به سرعت فضای بازار را تغییر داده و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را کلید بزند.

انتظار می‌رود بازار برای فردا روزی محتاطانه را پیش رو داشته باشد و معاملات حول محور قیمت‌های امروزی با نوسانات محدود در نوسان باشد.