پاداش تاریخی تریلیون دلاری برای مدیرعامل تسلا

هیئت‌مدیره شرکت «تسلا» از طرحی بی‌سابقه برای پاداش‌دهی به ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت، پرده برداشت. بر اساس این طرح، در صورت تحقق مجموعه‌ای از اهداف کلیدی، ارزش پاداش ماسک می‌تواند به حدود یک تریلیون دلار برسد.
پاداش تاریخی یک تریلیون دلاری برای مدیرعامل تسلا

به گزارش تابناک به نقل از همشهری،هیئت‌مدیره شرکت «تسلا» از طرحی بی‌سابقه برای پاداش‌دهی به ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت، پرده برداشت. بر اساس این طرح، در صورت تحقق مجموعه‌ای از اهداف کلیدی، ارزش پاداش ماسک می‌تواند به حدود یک تریلیون دلار برسد.«تسلا اعلام کرده این طرح بیانگر اعتماد راهبردی شرکت به رهبری ماسک است؛ رهبری‌ای که قرار است تسلا را از یک خودروساز صرف به یک غول فناوری جهانی در حوزه‌های هوش مصنوعی و سامانه‌های رانندگی خودکار تبدیل کند. منابع مطلع توضیح داده‌اند که پاداش پیشنهادی در چندین مرحله و بر اساس دستیابی به پیشرفت‌های چشمگیر در محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی و نیز تحقق اهداف عملیاتی و مالی گسترده به اجرا گذاشته خواهد شد».

وبگاه روزنامه الشرق الاوسط نوشت:این در حالی است که هیئت‌مدیره تسلا اوایل سال جاری میلادی نیز طرحی موقت برای پاداش ماسک تصویب کرده بود. طبق آن، وی معادل ۲۹ میلیارد دلار سهام مقید دریافت کرد تا حضورش در رأس مدیریت شرکت تا دست‌کم سال ۲۰۳۰ تضمین شود. مقامات تسلا می‌گویند این سیاست بخشی از بازطراحی راهبرد کلان شرکت است که اکنون بیش از هر زمان دیگری حول محور فناوری‌های هوش مصنوعی و آینده حمل‌ونقل هوشمند شکل گرفته است.

