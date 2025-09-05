جنگ ایران و آمریکا جنگ دو منطق است

دکتر سدیف حماده استاد دانشگاه و کارشناس ادیان می‌گوید: «تلمود صهیونیستی که اساس دولت صهیونیستی است، مملو از احکام تحریم، تکفیر، نفرت و حذف دیگران است. این کتاب پایه‌گذار حکومت صهیونیستی است و بر اساس آن میلیاردها انسان روی کره زمین باید به جهنم بروند و از ابتدا در پی تشکیل حکومتی بر پایه حذف دیگران بوده اند و اصلا دیپلماسی نقشی در دولت آنها ندارد. برای مثال، بند ۵۷ تلمود پر از نفرت و انکار مسیحیت است و مسائل خطرناکی در مورد مسیحیت می‌گوید که نمی‌دانم آیا مسیحیان از آن آگاه هستند یا نه. جنگ امروز بین ایران و آمریکا، رویارویی دو منطق است...» تحلیل این استاد عرب را می‌بینید و می‌شنوید.