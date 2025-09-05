تحقیر ورزشکاران رژیم صهیونیستی در اسپانیا

ورزشکاران صهیونیست مجبور شدند بدون پرچم و سرود در مسابقات بین المللی شطرنج به میزبانی اسپانیا شرکت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کمپین تعلیق اسرائیل در ورزش این روزها در اروپا به اوج خود رسیده در همین رابطه شبکه الجزیره امروز(جمعه) از حذف پرچم اسرائیل از مسابقات بین المللی شطرنج به میزبانی اسپانیا خبر داد.

ورزشکاران اسرائیلی برای اولین بار مجبور هستند بدون پرچم و بدون سرود در مسابقات ورزشی کنند.

پیش از این کمیته داوران فوتبال ایتالیا، هواداران منچستر یونایتد، لیورپول، پاری سن ژرمن، لیون، فنرباغچه، گالاتاسرای و سیتی به خاطر جنایت رژیم صهیونی در غزه خواهان تعلیق اسرائیل از ورزش شده بودند.

الجزیره می‌نویسد که در این مسابقات میزبان یعنی اسپانیا به ورزشکاران صهیونیست اعلام کرده نمی‌توانند زیرپرچم اسرائیل شرکت کنند در غیر این صورت از مسابقات حذف می‌شوند.

براساس گزارش این رسانه، ورزشکاران صهیونیست در این مسابقات مجبور شدند زیر پرچم بی‌طرف فدراسیون جهانی شطرنج شرکت کنند.