تغییرات جدید صدور دسته چک ۱۴۰۴+جزییات

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین ؛ از ۱۷ شهریورماه امسال، نظام بانکی کشور شاهد یکی از تغییرات مهم در فرآیند صدور دستهچک خواهد بود؛ تغییری که بانک مرکزی آن را با هدف ساماندهی بهتر، افزایش انضباط در استفاده از چک و ایجاد شفافیت بیشتر در رفتار اعتباری مشتریان به اجرا میگذارد. این تصمیم که در قالب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی و بخشنامه رسمی به شبکه بانکی ابلاغ شده، هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی را دربر میگیرد و بهویژه برای متقاضیانی که نخستین بار درخواست دستهچک دارند، مقررات مشخص و تازهای را در نظر گرفته است.
شرایط جدید صدور دستهچک ۱۴۰۴
طبق بخشنامه تازه بانک مرکزی، برای متقاضیانی که نخستین بار دستهچک دریافت میکنند، محدودیتهایی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، مشتریان حقیقی در سال نخست تنها میتوانند یک دستهچک کاغذی حداکثر ۱۰ برگی دریافت کنند. علاوه بر آن، بدون نیاز به رعایت شرط مصرف ۸۰ درصدی، امکان دریافت همزمان ۱۰ برگ دستهچک الکترونیکی نیز برای آنها فراهم است.
مشتریان حقوقی نیز در سال اول حداکثر مجاز به دریافت یک دستهچک کاغذی ۲۵ برگی خواهند بود و بهطور همزمان میتوانند ۲۵ برگ دستهچک الکترونیکی نیز دریافت کنند. بانک مرکزی اعلام کرده مبنای محاسبه سال، از تاریخ نخستین اعطای دستهچک در هر مؤسسه اعتباری خواهد بود. این محدودیتها با هدف مدیریت بهتر تخصیص دستهچک و نظارت بر الگوی مصرف مشتریان اعمال میشود، در حالی که مسئولیت بررسی ریسک و اهلیت اعتباری همچنان بر عهده بانک صادرکننده باقی خواهد ماند.
