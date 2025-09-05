En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تغییرات جدید صدور دسته چک ۱۴۰۴+جزییات

محدودیت‌های جدید صدور چک از ۱۷ شهریور برای متقاضیان اولین دسته‌چک اعمال می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۸۳
| |
369 بازدید
تغییرات جدید صدور دسته چک ۱۴۰۴+جزییات

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین ؛ از ۱۷ شهریورماه امسال، نظام بانکی کشور شاهد یکی از تغییرات مهم در فرآیند صدور دسته‌چک خواهد بود؛ تغییری که بانک مرکزی آن را با هدف سامان‌دهی بهتر، افزایش انضباط در استفاده از چک و ایجاد شفافیت بیشتر در رفتار اعتباری مشتریان به اجرا می‌گذارد. این تصمیم که در قالب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی و بخشنامه رسمی به شبکه بانکی ابلاغ شده، هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی را دربر می‌گیرد و به‌ویژه برای متقاضیانی که نخستین بار درخواست دسته‌چک دارند، مقررات مشخص و تازه‌ای را در نظر گرفته است.
شرایط جدید صدور دسته‌چک ۱۴۰۴

طبق بخشنامه تازه بانک مرکزی، برای متقاضیانی که نخستین بار دسته‌چک دریافت می‌کنند، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است. بر این اساس، مشتریان حقیقی در سال نخست تنها می‌توانند یک دسته‌چک کاغذی حداکثر ۱۰ برگی دریافت کنند. علاوه بر آن، بدون نیاز به رعایت شرط مصرف ۸۰ درصدی، امکان دریافت همزمان ۱۰ برگ دسته‌چک الکترونیکی نیز برای آن‌ها فراهم است.

مشتریان حقوقی نیز در سال اول حداکثر مجاز به دریافت یک دسته‌چک کاغذی ۲۵ برگی خواهند بود و به‌طور همزمان می‌توانند ۲۵ برگ دسته‌چک الکترونیکی نیز دریافت کنند. بانک مرکزی اعلام کرده مبنای محاسبه سال، از تاریخ نخستین اعطای دسته‌چک در هر مؤسسه اعتباری خواهد بود. این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بهتر تخصیص دسته‌چک و نظارت بر الگوی مصرف مشتریان اعمال می‌شود، در حالی که مسئولیت بررسی ریسک و اهلیت اعتباری همچنان بر عهده بانک صادرکننده باقی خواهد ماند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
چک قانون چک متقاضیان چک چک پول بانک مرکزی خبر فوری
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
خانم بازیگر: می‌گویند شبیه گوگوش هستم!
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۳ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۳ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۰ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۵ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۴ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Z87
tabnak.ir/005Z87