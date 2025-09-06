تشخیص آلزایمر تنها در سه دقیقه

دانشمندان دانشگاه باث در انگلیس از توسعه یک آزمایش مغزی به نام فَستبال (Fastball) خبر دادهاند که با تحلیل امواج مغزی، نشانههای هشداردهنده آلزایمر را بسیار زودتر از روشهای کنونی تشخیص میدهد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در این آزمایش که نوعی الکتروانسفالوگرافی/ نوار مغزی (EEG) است، سِنسورهای کوچکی روی پوست سر نصب میشود و هنگامی که فرد مشغول تماشای تصاویری روی صفحه نمایش است، فعالیت الکتریکی مغزی وی اندازهگیری میشود.
این روش، مشکلات حافظه را با تحلیل پاسخهای خودکار و ناخودآگاه مغز به تصاویری که فرد قبلاً دیده است، شناسایی میکند.
در یک کارآزمایی کوچک که با همکاری دانشگاه بریستول انجام شد، این آزمایش توانست به طور خاص افرادی را که از اختلال شناختی خفیف (MCI) از افراد سالم و کسانی که نوع غیر حافظهای این اختلال را دارند، متمایز کند. افراد مبتلا به اختلال شناختی خفیف عمدتاً دچار مشکلاتی در حافظه، تفکر یا زبان هستند. این مشکلات معمولاً به اندازهای شدید نیستند که مانع از انجام فعالیتهای روزانه آنها شود؛ اما این افراد در معرض خطر بالای ابتلا به آلزایمر هستند.
جورج استوثارت (George Stothart)، عصبشناس شناختی دانشگاه باث و از توسعهدهندگان این آزمون گفت: این نشان میدهد که سنجش غیرفعال جدید ما برای حافظه، که به طور خاص برای تشخیص بیماری آلزایمر ساخته شده است، میتواند نسبت به افرادی که در معرض خطر بسیار بالایی قرار دارند اما هنوز شناسایی نشدهاند، حساس باشد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید