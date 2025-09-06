واکسن آنفلوآنزا برای چه افرادی مضر است؟

متخصص بیماری‌های عفونی و عضو هیئت علمی انیستیتو پاستور ایران ضمن اشاره به اینکه زمان طلایی تزربق واکسن آنفلوآنزا از اواخر شهریور تا نیمه آبان است، گفت: تزریق این واکسن برای کسی ممنوعیتی ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ وی در رابطه با تزریق واکسن آنفلوآنزا ضمن اشاره به اینکه توصیه می‌شود گروه‌های پرخطر حتما به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند، گفت: به طور کلی تزریق این واکسن به افرادی توصیه می‌شود که در معرض شکل شدید و پرعارضه آنفلوآنزا قرار دارند و در معرض خطر بستری و فوت بر اثر این بیماری هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به بیماران قلبی و ریوی، افراد مسن، افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند، کودکان و مادران باردار اشاره کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه زمان طلایی این واکسن از اواخر شهریور تا نیمه آبان است، ادامه داد: اگر کسی نتوانست در زمان طلایی این واکسن را تزریق کند نهایتا می‌تواند تا اوایل آذر نیز این واکسن را تزریق کند، اما بهتر است در همان بازه زمانی طلایی تزریق شود چراکه اگر دیرتر تزریق شود و ویروس در جامعه گردش داشته باشد از آنجایی که ۲ هفته برای کسب ایمنی زمان لازم است ممکن است همزمان با تزریق واکسن با ویروس نیز مواجه شود که این امر می‌تواند ابتلا به بیماری را تشدید کند.

عضو هیئت علمی انیستیتو پاستور ایران با بیان اینکه بهتر است واکسن زمانی تزریق شود که آنفلوآنزا در جامعه در گردش نباشد، افزود: از اواخر شهریور به صورت موردی با موارد ابتلا به این بیماری مواجه هستیم و در پاییز به تدریج تعداد مبتلایان افزایش پیدا می‌کند و از این رو توصیه می‌شود قبل از شیوع این بیماری افراد در واکسینه شده باشند.

این متخصص بیماری‌های عفونی بیان کرد: از آنجایی که ایمنی واکسن آنفلوآنزا حدود ۶ ماه است اگر این واکسن زودتر از زمان مناسب نیز تزریق شود موجب می‌شود تا فرد در اواخر زمستان نسبت به این بیماری ایمنی نداشته باشد و از این رو این واکسن باید در زمانی تزریق شود که فرد کل ۶ ماه پاییز و زمستان ایمنی لازم را داشته باشد. اگر فردی بین ۲۰ تا ۲۵ شهریور این واکسن را تزریق کند با احتساب اینکه ۲ هفته زمان می‌برد تا ایمنی لازم کسب شود در مهر ماه ایمنی کامل برای مواجهه با ویروس را دارد.

وی با اشاره به اینکه ایمنی واکسن آنفلوآنزا حدود ۷۰ درصد و اینگونه نیست که ۱۰۰ درصد افرادی که واکسن را دریافت می‌کنند بیمار نشوند، گفت: در صورت ابتلا نیز تزریق این واکسن مانع بروز شکل شدید بیماری و بروز عوارضی نظیر ذارت‌الریه، عوارض مغزی و بستری می‌شود و به طورکلی بیماری را خفیف و کم عارضه می‌کند.

این متخصص در پاسخ به این سوال که تزریق واکسن آنفلوآنزا برای چه افرادی مضر است؟ توضیح داد: زمانی تولید این واکسن به نحوی بود که تولیدش در زرده تخم مرغ انجام می‌شد و در آن زمان گفته می‌شد اگر فردی نسبت به تخم مرغ واکنش آلرژیک شدید دارد این واکسن را تزریق نکند، اما واکسن‌های جدید با بر پایه آنتی ژن است و مشکلی در زمینه آلرژی ندارد و از این رو تزریق این واکسن برای کسی ممنوعیتی ندارد.