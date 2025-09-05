En
هیئت ایرانی امروز جمعه به وین می‌رود

سفر هیئت ایرانی به وین در پی سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برای نظارت بر روند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر و بازگشت آنها از ایران انجام می‌شود.
خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در پیامی مدعی شد که قرار است امروز -جمعه- یک هیئت دیپلماتیک ایرانی به وین سفر کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «لارنس نورمن» خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «یک‌ هیئت ایرانی قرار است امروز به وین سفر کند.

این سفر در پی سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برای نظارت بر روند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر و بازگشت آن‌ها از ایران انجام می‌شود.

آمریکا در اول تیر با مشارکت در تجاوزگری رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز آن را با بمب‌های سنگرشکن هدف قرار داد. این تاسیسات آسیب جدی دید، اما نه مقامات ایران و نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش سطح تشعشعات خارجی را گزارش نکردند.

ایران به دلیل عمل نکردن «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس به وظایف قانونی‌اش در حفاظت از تاسیسات اتمی صلح‌آمیز ایران در تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا به این تاسیسات که تحت پوشش توافق پادمانی با آژانس قرار داشت، همچنین گزارش فنی جانبدارانه او درباره برنامه هسته‌ای ایران-گزارشی که تهران آن را زمینه‌سازی این تجاوزگری می‌داند، همکاری خود با آژانس را به تعلیق درآورد.
 
اگرچه سطحی از گفت‌وگوهای فنی میان ایران و آژانس در جریان است و تهران اعلام کرده در حال بررسی شکل همکاری با آژانس پس از تحولات اخیر است.

«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از سفر بازرسان آژانس به ایران گفت: نکته مهم این است که آنچه باید طبق قانون محقق شود، اکنون در حال مذاکره است. تاکنون دو جلسه میان وزارت امور خارجه و آژانس برگزار شده و جلسه سوم نیز در پیش است.

ازسرگیری نظارت آژانس در ایران از شروط آلمان، فرانسه و انگلیس-سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای-برای تمدید مهلت «سازوکار ماشه» (بازگردانی یک‌باره تحریم‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران) بود که البته این کشورها در ادامه رویکرد غیرسازنده خود نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، توان دفاعی و نقش آن در منطقه، در ۳۱ اوت با به پایان رسیدن ضرب‌الاجل یک ماهه اقدام به فعالسازی این سازوکار در سازمان ملل کردند.

