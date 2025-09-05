En
آپارتمان ۲ خوابه در تهران با شرایط باور نکردنی

شهریور امسال اجاره‌ بهای مسکن در محله‌های شرق تهران رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده استف و رشد چشمگیر نرخ‌ها مستأجران را تحت فشار قرار داده است.
اجاره مسکن در شرق تهران در شهریور ۱۴۰۴ همچنان بالاست و نشان‌ دهنده فشار مضاعف بر مستأجران است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بازار اجاره در شرق تهران با وجود تفاوت محلات، همچنان با سطح بالای قیمت‌ها مواجه است و حتی واحدهای کوچک هم مستثنی از فشار قیمتی نیستند.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ در محله نارمک واحدی ۱۲۰ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۶ با ودیعه ۶۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۳۲ میلیون تومان آگهی شده است.

در حکیمیه واحد دیگری با متراژ ۱۰۸ متر دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۳ با ودیعه یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود. همچنین, در دلاوران یک واحد ۹۸ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۵ با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود.

در آگهی دیگری، یک واحد ۷۲ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۸۱ در تهرانپارس با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲۰ میلیون تومان در دسترس است.

 

همچنین، یک واحد ۷۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۳۹۷ در دروازه شمیران با ودیعه ۵۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱۵ میلیون تومان عرضه می‌شود.

لیست قیمت اجاره مسکن در شرق تهران - شهریور ۱۴۰۴
محله مشخصات ودیعه (تومان) اجاره (تومان)
نارمک ۱۲۰ متر- سال ساخت ۱۳۹۶- ۲ خوابه ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
حکیمیه ۱۰۸ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۲ خوابه ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -
دلاوران ۹۸ متر- سال ساخت ۱۳۹۵- ۲ خوابه ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دروازه شمیران ۷۵ متر- سال ساخت ۱۳۹۷- ۲ خوابه ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
نیروی هوایی ۸۰ متر- سال ساخت ۱۴۰۳- ۲ خوابه ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
شمس آباد ۱۱۸ متر- سال ساخت ۱۴۰۱- ۲ خوابه ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سراج ۱۱۵ متر- سال ساخت ۱۴۰۴- ۲ خوابه ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
حشمتیه ۵۵ متر- سال ساخت ۱۳۸۸- ۱ خوابه ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
 
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
