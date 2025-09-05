پلمب یک کافه قبل از دورهمی دختران موتور سوار

این کافه پیش‌تر در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود که روز جمعه ۱۴ شهریور میزبان «ایونت دختران موتورسوار» خواهد بود؛ برنامه‌ای که قرار بود با حضور دی‌جی و اهدای دو جایزه ۱۰ میلیون تومانی برگزار شود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ اما صفحه رسمی این کافه در اینستاگرام با انتشار تصویری از برچسب توقیف موقت فعالیت با آرم پلیس، خبر پلمب کافه را اعلام کرد و از مخاطبان خواست در روز جمعه به این محل مراجعه نکنند.

در روزهای اخیر، انتشار تصاویری از برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های مشابه در مراکز تجاری، رستوران‌ها و کافه‌ها بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.

بنا بر این گزارش طی روزهای گذشته یک بار دیگر مسئله گواهینامه رانندگی برای زنان در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت.