دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا که اخیرا روادید «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و هیئت دیپلماتیک بزرگ او برای سفر به نیویورک و شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمام ملل در نیویورک را لغو کرده است، اکنون در حال بررسی اعمال محدودیت علیه دیگر هیئتها، از جمله ایران است که امکان تردد آنها خارج از شهر نیویورک را به شدت محدود میکند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار این مطلب گزارش داد: طبق اسناد داخلی وزارت امور خارجه آمریکا که آسوشیتدپرس آن را رویت کرده است، دولت آمریکا قرار است به زودی ممنوعیت احتمالی سفرها و دیگر محدودیتها را علیه هیئتهای ایران، سودان، زیمبابوه و برزیل برای شرکت در نششست مجمع عمومی سازمان ملل اعمال کند که ۲۲ سپتامبر آغاز خواهد شد.
در حالی که محدودیتهای احتمالی هنوز در حال بررسی بوده و ممکن است تغییراتی در شرایط آن ایجاد شود، این مورد دیگری از اقدام دولت ترامپ علیه روادید شهروندان خارجی است.
طبق اسناد یادشده، تردد دیپلماتهای ایرانی در نیویورک به شدت محدود میشود.
آسوشیتدپرس در ادامه نوشت: هنوز مشخص نیست که این محدودیتهای احتمالی شامل حال «لولا داسیلوا» رئیسجمهور برزیل یا اعضای ردهپایینتر هیئت دیپلماتیک این کشور نیز خواهد شد یا خیر.
رئیسجمهور برزیل معمولا اولین سخنران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل است.
کشوری که شامل محدودیتهای کمتری خواهد شد، سوریه است که اعضای هیئت آن مشمول معافیت از محدودیتهای سفری شدهاند که بیش از یک دهه پابرجا بود.
این معافیت هفته گذشته و در پی تلاش دولت ترامپ برای برقراری روابط با این کشور پس از حکومت «بشار اسد» صادر شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا پاسخی به پرسشها در این باره نداده است.
