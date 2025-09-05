در حالی که جو بایدن در ماه‌های اخیر با سرطان پیشرفته پروستات نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند، رسانه‌های آمریکایی از عمل جراحی تازه او برای برداشتن سلول‌های سرطانی پوست خبر داده‌اند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، اخیرا تحت عمل جراحی برای برداشتن سلول‌های سرطانی از پوست قرار گرفته است. سخنگوی بایدن این موضوع را تأیید کرده اما جزئیات بیشتری درباره نوع سرطان یا وضعیت سلامتی او ارائه نکرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این جراحی با استفاده از روش «موهس» (Mohs surgery) انجام شده است؛ تکنیکی که در آن لایه‌های پوستی آلوده به سرطان به‌صورت تدریجی برداشته می‌شوند تا تمامی سلول‌های سرطانی حذف شوند.

خبرگزاری «آسوشیتدپرس» نیز نوشت که جراحی روی پیشانی بایدن انجام شده و متصدی اطلاع‌رسانی او، «کِلی اسکالی»، صحت انجام عمل با روش موهس را تأیید کرده است. این گزارش یادآور شد که بایدن در سال 2023 نیز تحت جراحی برای برداشتن سرطان پوست از ناحیه قفسه سینه قرار گرفته بود. همچنین در ماه مه 2025 تشخیص داده شد که او به سرطان پیشرفته پروستات مبتلاست که به استخوان‌ها نیز سرایت کرده است.



روزنامه «واشنگتن پست» نیز در گزارش خود نوشت که نمونه سرطانی برداشته‌شده از پیشانی بایدن به نظر می‌رسد به درمان‌های هورمونی پاسخ داده و وی اکنون در حال بررسی گزینه‌های درمانی تازه با پزشکان خود است.

طبق این گزارش بایدن در جریان تعطیلات روز کارگر در ایالت دلاور با آثار زخم روی سرش دیده شده و در 22 اوت نیز با بانداژی روی سر در انظار عمومی ظاهر شد که نشان‌دهنده زمان انجام عمل است. این رسانه تأکید کرد که عمل موهس بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمانی بایدن را افزایش داده است، به‌ویژه با توجه به ابتلای او به سرطان پیشرفته پروستات.