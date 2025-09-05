مسی: حضورم در جام جهانی مشخص نیست/ مردم برای لحظه خداحافظی آماده نیستند

لیونل مسی پس از آخرین دیدار خانگی‌اش با پیراهن آرژانتین در پیروزی ۳ بر صفر مقابل ونزوئلا، در حالی که با هواداران وداعی احساسی داشت، اعلام کرد هنوز درباره شرکت در جام جهانی تصمیمی نگرفته و این موضوع را به ماه‌های آینده موکول کرده است.

کاپیتان افسانه‌ای تیم ملی آرژانتین گفت: حضورم در جام جهانی مشخص نیست و تا ۶ ماه آینده فرصت دارم خودم را برای آن، آماده کنم.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، لیونل مسی پس از پیروزی ۳ بر صفر آرژانتین مقابل ونزوئلا و برگزاری آخرین دیدار خانگی‌اش با پیراهن تیم ملی، در حالی که غرق در احساسات بود، درباره آینده‌اش در فوتبال ملی و احتمال حضورش در جام جهانی صحبت کرد.

کاپیتان آرژانتین گفت: «خیلی احساساتی هستم. در این زمین چیزهای زیادی را تجربه کرده‌ام و همیشه بازی کردن در آرژانتین و کنار مردم‌مان لذت‌بخش بوده است. امروز آخرین مسابقه من در خانه بود.»

او در ادامه به ابهام در مورد حضور در جام جهانی اشاره کرد: «جام جهانی نزدیک است و هیجان زیادی دارم، اما قدم به قدم پیش می‌روم. هنوز درباره شرکت کردن تصمیمی نگرفته‌ام. شش ماه فرصت دارم تا خودم را آماده کنم و بعد خواهم دید چه احساسی دارم. امیدوارم فصل آماده‌سازی خوبی داشته باشم و لیگ MLS را هم خوب به پایان برسانم.»

مسی درباره بحث بازنشستگی هم گفت: «من آماده فکر کردن به خداحافظی نیستم؛ این چیزی نیست که بخواهم یا منتظرش باشم... اما زمان در حال تمام شدن است. در بارسلونا همیشه توسط هواداران دوست داشته شدم و رویایم این بود که اینجا در آرژانتین هم همان عشق را حس کنم. به نظر می‌رسد مردم هنوز برای لحظه خداحافظی آماده نیستند.»

او درباره وضعیت جسمانی‌اش هم توضیح داد: «مصدوم هستم، اما اشتیاق دارم. همانطور که همیشه می‌گویم روز به روز زندگی می‌کنم و سعی می‌کنم ببینم در چه شرایطی هستم. با خودم صادق خواهم بود. هنوز ۹ ماه تا جام جهانی باقی مانده و باید دید در آن زمان چه اتفاقی می‌افتد.»