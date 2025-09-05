En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ووشو قهرمانی جهان؛ تداوم پیروزی‌های پیاپی سانداکاران در روز دوم

در روز دوم مسابقات تالو و ساندا رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان در برزیل، نخستین مدال کاروان ووشو کشورمان در تالو کسب شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۱۸
| |
292 بازدید
ووشو قهرمانی جهان؛ تداوم پیروزی‌های پیاپی سانداکاران در روز دوم

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ووشو، دومین روز از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از صبح امروز به وقت محلی (پنج‌شنبه - ۴ سپتامبر) به میزبانی برازیلیا در حالی آغاز شد که در رقابت‌های نوبت صبح، نخستین مدال کاروان اعزامی ووشو ایران کسب شد و سانداکاران نیز با پیروزی مبارزات‌شان را پشت‌سر گذاشتند.

در دور یک‌هشتم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف عوض‌بک محمدجان‌اف از ازبکستان رفت که در نهایت با ارائه نمایشی جانانه، با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. پناهی در دور نخست سوریا سینگ از هند را شکست داده بود.

در دور یک‌هشتم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف وادیم شوم از اوکراین رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. محرمی در دور قبل با قرعه استراحت مواجه شده بود.

در دور یک‌هشتم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف ماجد منذر از تونس رفت که با نتیجه ۲ بر صفر، مقتدرانه به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. موسوی روز گذشته دارنده مدال برنز جهان از ایتالیا را دیسکالیفه کرده بود.

هم‌چنین در اجرای نوبت صبح تالو در فرم نان‌دو، شاهین بنی‌طالبی به‌عنوان نفر سیزدهم روی تالوفیلد رفت و در پایان اجرای خود در رقابت با ۳۹ ورزشکار با کسب امتیاز ۹.۷۳۳ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت. در این فرم ورزشکاران هنک‌کنگی به‌ترتیب با کسب امتیاز ۹.۷۶۳ و ۹.۷۴۰ به مدال طلا و نقره رسیدند. مصطفی حسن‌زاده در این فرم با کسب امتیاز ۹.۷۲۶ بر رده پنجم قرار گرفت. مدال برنز شاهین بنی‌طالبی، نخستین مدال کاروان اعزامی ووشو ایران به هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان است.

در مسابقات نوبت عصر و در دور یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا، صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف ویتوریا دسیلیا از ایتالیا رفت که در یک بازی برتر و یکطرفه در همان تایم اول حریف را دیسکالیفه کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. دریایی در دور نخست حریفی از تونس را شکست داده بود. 

در دور یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا، سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف ریاح سیمنودز از برمودا رفت و در یک مبارزه برتر و یکطرفه حریف را در همان راند اول دیسکالیفه کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

در دور یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا، شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف آیا محمد از مصر رفت و با نتیجه ۲ به پیروزی رسید و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت.

در دور اول گروهی مبارزات ساندا، مهدی مرادی در وزن ۹۰ کیلوگرم به مصاف سردار یوراکالی‌اف از ترکمنستان رفت و در یک بازی برتر در کمتر از ۴٠ ثانیه حریف را دیسکالیفه کرد و به دور بعد راه یافت. 

در مسابقات تالو نیز هلیا اسدیان در فرم نان چوان که ۲۳ شرکت کننده داشت، با امتیاز ۹.۶۹۶ در جایگاه هشتم ایستاد. در این فرم تالوکاران کره جنوبی، تایپه و امریکا اول تا سوم شدند. 

در ادامه مسابقات تالو در نوبت عصر، ابوالفضل قره باغی در فرم چیانگ شو که 32 نفر شرکت کننده داشت، به اجرای فرم پرداخت و از رسیدن به مدال بازماند.
در این فرم تالوکاران مالزی، ماکائو و ژاپن به ترتیب اول تا سوم شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ووشو فدراسیون ووشو مسابقات ووشو مبارزات ساندا ساندا قهرمانی خبر فوری مدال ووشو قهرمانی جهان
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعیین پرچمداران کاروان بازی‌های اسلامی
دروسی مدال قهرمانی‌اش در جام جهانی ۲۰۰۶ را دفن کرد!
نجمه خدمتی برنز گرفت
زهرا کیانی طلایی شد
استقبال از بانوان مدال‌آور ایران در فرودگاه
کسب نخستین مدال برنز برای دانشجویان ایران
تغییر جالب لوگوی تراکتور پس از قهرمانی + عکس
مدال برنز برای وزنه بردار ایران در مسابقات آسیایی ازبکستان
عابدینی بعد از سهمیه اولین مدال جهانی ایران را هم گرفت
دومین مدال آسیایی پدیده دوچرخه سواری ایران
ساندای دانشجویان ایران قهرمان ووشوی جهان شد
۴مدال رنگارنگ برای وزنه‌برداران پسر ایران در جهان
یک ایرانی سرمربی تیم ملی ووشو فیلیپین شد
تیم ملی مینی فوتبال ایران قهرمان آسیا شد
قایقرانان ایران صاحب ۳ مدال نقره و برنز آسیا شدند
عکس | اهدای مدال کشتی آزاد المپیک دانش آموزی در صربستان
عنوان سومی تیم ایران با کسب چهار مدال طلا
طلایی شدن قایقرانان کشورمان در قهرمانی آسیا ۲۰۲۵
پایان بازی‌های ساحلی جهان با سه مدال برای ایران
پیشکش مدال نایب قهرمان جهان به امام رضا(ع)
صعود چهار تیم به مرحله نهایی لیگ برتر ووشو
اقتدار ووشو ایران در آسیا؛ ۴ فینالیست و یک برنز
اتهام سنگین رئیس فدراسیون ووشو به صالحی‌امیری
اعلام رقبای سانداکاران ایران در جام جهانی
اعلام اسامی ووشوکاران ایران برای آسیا
تیم‌های راه‌یافته به‌مرحله نیمه‌نهایی ووشو مشخص شدند
صدیقی در رقابت با خودش پیروز انتخابات ووشو شد
سپاهان قهرمان لیگ برتر ووشو بانوان شد
برنامه مسابقات ووشو قهرمانی دانشجویان جهان
بازداشت فرد مهاجم به فدراسیون ووشو
شهادت ووشوکار ایران در پی حملات رژیم صهیونیستی
این ورزشکار ایران با دو برد دیگر به تاریخ می‌پیوندد
ششمین قهرمانی دانشگاه آزاد در لیگ برتر ووشو
فولاد هرمزگان قهرمان لیگ برتر ووشو جوانان شد
کیانی و محمدی نامزدهای بهترین ووشوکار جهان
ایران در خاک چین ووشوی جهان را فتح کرد
دو طلای دیگر برای ایران در جام جهانی ساندا
ایران قهرمان ووشوی جوانان جهان شد
برنز چراغی در تالو ووشو جوانان قهرمانی آسیا
جنجال در ووشو با رقص و نوشیدنی‌های غیرمجاز!/ نقش حراست وزارت ورزش چیست؟
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
هدیه خاص المپیاکوس به طارمی در روز معارفه
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۳ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۲ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۳ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۵ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Z74
tabnak.ir/005Z74