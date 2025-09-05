En
رکوردداران مصرف تریاک در ایران!

رضا ملک زاده معاون سابق وزیر بهداشت درباره افزایش مصرف تریاک در کشور گفت: ۲۷ درصد مردم رفسنجان تریاک می‌کشند. رتبه بعدی مربوط به گلستان با ۱۸ درصد است.
رکوردداران مصرف تریاک در ایران!

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رضا ملک زاده معاون سابق وزیر بهداشت در همایشی تخصصی در حوزه پزشکی، درباره افزایش مصرف تریاک در کشور گفت: در کل کشور ۱۰ درصد مردم ایران تریاک مصرف می‌کنند.

وی با ارائه آماری ادامه داد: ۲۷ درصد مردم رفسنجان تریاک می‌کشند. رتبه بعدی مربوط به گلستان با ۱۸ درصد است.

تریاک یا اوپیوم از هسته دانه گل خشخاش خشک شده و شیره نارس این گیاه تهیه می‌شود. گل تریاک حاوی انواع آلکالوئیدهایی مانند مورفین، کدئین و تبائین (پارامورفین) است و برای تهیه انواع مواد افیونی کاربرد دارد. پس از خالص کردن تریاک معمولاً از آن به‌عنوان ماده‌ای افیونی و مخدر برای تسکین درد یا تفریح و سرگرمی استفاده می‌شود.

