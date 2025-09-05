En
مقایسه گلکسی S25 FE و گلکسی S24 FE

در این مطلب با مقابل یکدیگر قراردادن دو گوشی سامسونگ، ارزش خرید هر کدام در سال 2025 را بررسی کردهایم.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۱۰
154 بازدید

سامسونگ با معرفی گلکسی اس 25 FE یک بار دیگر نشان داد که این سری همچنان برای کاربرانی که به‌دنبال گوشی پرچمدار اقتصادی هستند اهمیت زیادی دارد. این دستگاه در مقایسه با نسل قبل یعنی گلکسی S24 FE در بخش سخت‌افزار، باتری و حتی دوربین‌ تغییراتی را تجربه کرده که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

مقایسه مشخصات گلکسی اس 25 FE و گلکسی S24 FE

از نظر طراحی و نمایشگر، همچنان یک پنل 6.7 اینچ Dynamic AMOLED 2X با نرخ تازه‌سازی 120 هرتز در هر دو گوشی دیده می‌شود. اما سامسونگ در S25 FE ظرفیت رم و حافظه داخلی را ارتقا داده و نسخه‌های بیشتری برای انتخاب در اختیار کاربران قرار داده است.

در بخش دوربین نیز تغییر چشمگیری دیده نمی‌شود و فقط دوربین سلفی از 10 مگاپیکسل به 12 مگاپیکسل ارتقا پیدا کرده است. ظرفیت باتری هم به 4900 میلی‌آمپرساعت افزایش یافته که کمی نسبت به مدل قبل بیشتر است و البته سرعت شارژ سریع به 45 وات رسیده است.

 

مشخصات Galaxy S25 FE Galaxy S24 FE
نمایشگر 6.7 اینچ Dynamic AMOLED 2X، رفرش‌ریت 120 هرتز 6.7 اینچ Dynamic AMOLED 2X، رفرش‌ریت 120 هرتز
پردازنده Exynos 2400 اگزینوس 2400e
رم 8 گیگابایت 8 گیگابایت
حافظه داخلی 128 / 256 / 512 گیگابایت 256 گیگابایت
دوربین اصلی سه‌گانه 50+12+8 مگاپیکسل سه‌گانه 50+12+8 مگاپیکسل
دوربین سلفی 12 مگاپیکسل 10 مگاپیکسل
باتری 4900 میلی‌آمپر، شارژ سریع 45 وات 4700 میلی‌آمپر، شارژ سریع 25 وات
سیستم عامل اندروید 15 با One UI 7 اندروید 14 با One UI 6.1
قیمت پایه 649 دلار 649 دلار

در مجموع، اگرچه ظاهر کلی دو گوشی شباهت زیادی دارد، اما تغییرات سخت‌افزاری و بهینه‌سازی‌های نرم‌افزاری باعث شده S25 FE انتخاب بهتری برای سال 2025 باشد. همچنین این نکته مهم را فراموش نکنید که سامسونگ نسل جدید را بدون افزایش قیمت معرفی کرده است.

 

