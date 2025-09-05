ادعای رایزنی عراقچی با کایا کالاس در قطر 

خبرنگار وال‌ستریت‌ژورنال مدعی شد کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه در دوحه، پایتخت قطر، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، خبرنگار وال‌ستریت‌ژورنال مدعی شد کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه در دوحه، پایتخت قطر، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کرد.

طبق این ادعا، دیدار فوق با هدف بررسی راه‌های دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران برگزار شد.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، محورهای اصلی گفت‌وگوها شامل دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران بود.

کالاس در این دیدار خواستار پایبندی ایران به تعهداتش ذیل معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای شده است.

این درخواست در حالی مطرح شده که کشورهای اروپایی به تازگی با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار فعال شدن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شده‌اند.