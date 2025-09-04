En
عراقچی: هیچ ترسی از مذاکره یا جنگ نداریم

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده زیرا نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تردیدی ندارد و بنابراین ترسی هم از مذاکره نداریم. همانطوری که ترسی هم از جنگ نداریم.
عراقچی: هیچ ترسی از مذاکره یا جنگ نداریم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره دیدار اخیر رئیس‌جمهور ایران با دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: آنتونیو گوترش تأکید کرده که طی سال‌های گذشته به این جمع‌بندی رسیده است که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و همواره راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح داده است.

عراقچی افزود: «این جمع‌بندی سال‌هاست که در میان بسیاری از کشورها و حتی برخی سیاستمداران اروپایی شکل گرفته، اما همچنان پرسش‌ها و ابهاماتی وجود دارد که راه‌حل آن گفت‌وگو و تعامل است.»

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود ابایی نداشته و در گذشته نیز اقدامات اعتمادساز انجام داده است.

 او تأکید کرد: «اگر توافقی شکل بگیرد، ایران آماده ورود به برنامه‌های اعتمادساز جدید خواهد بود، اما در مقابل باید رفع تحریم‌ها و پایان تهدیدات نیز در دستور کار قرار گیرد.»

عراقچی هم‌چنین یادآور شد که «ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و پرچم گفت‌وگو را زمین نگذاشته است، زیرا نسبت به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تردیدی ندارد و بنابراین ترسی هم از مذاکره نداریم. همانطوری که ترسی هم از جنگ نداریم. همیشه برای مذاکره و جنگ آمادگی داریم، البته ما و همه کشورها مذاکره را ترجیح می‌دهند اما اگر عزت و شرافت کشوری زیرسوال برود، گزینه‌های دیگری هم روی میز است.»

در ادامه، وی به موضوع «اسنپ‌بک» اشاره کرد و درباره تاثیر بازگشت تحریم‌ها گفت: «در حوزه اقتصادی تحریم‌های بسیار سنگین‌تری را آمریکا وضع کرده اما در حوزه سیاسی، نگرانی‌های روانی بزرگ‌نمایی شده و فضای ساخته‌شده پیرامون اسنپ‌بک بیش از واقعیت آن است. با این حال، جمهوری اسلامی ایران با اصل هر نوع تحریمی مخالف است و برای رفع آن‌ها تلاش می‌کند.»

عراقچی درباره شکل جدید همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز توضیح داد: «در حال حاضر مذاکراتی میان وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی و آژانس در جریان است تا چارچوب تازه‌ای برای همکاری‌ها طراحی شود. تحولات اخیر از جمله حملات به برخی سایت‌های هسته‌ای ایران ایجاب می‌کند که چارچوب جدیدی در این همکاری‌ها تعریف گردد. آژانس نیز پذیرفته که این شرایط تازه، نیازمند چارچوب همکاری جدید است و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد اما تا وقتی مذاکرات به نتیجه نرسد، هیچ همکاری جدیدی شکل نخواهد گرفت.»

