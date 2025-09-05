از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی

تلاشهای یکی از تکواندوکاران ملیپوش تیم زنان برای نشان دادن ضایع شدن حقش توسط مهروز ساعی، با واکنش سرمربی تیم ملی زنان مواجه شد و ساعی تأکید کرد که سوگل شیری دروغ میگوید و صحبتهای او کذب است.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تکواندوی زنان ایران بعد از المپیک ۲۰۲۴ پاریس روزهای پرحاشیهای را پشت سر گذاشته است؛ رشتهای که با نقره ناهید کیانی و برنز مبینا نعمتزاده یکی از موفقترین کارنامههای تاریخ خود را رقم زد، حالا درگیر داستانهایی است که میتواند فضای تیم ملی را برهم بزند و به حاشیه بکشاند.
از درخواست مبینا تا برکناری مداح
حواشی تکواندوی زنان ایران از همان المپیک آغاز شد. از ماجرای درخواست مبینا نعمتزاده برای پذیرش بدون کنکور در رشته پزشکی دانشگاه تهران که بسیار واکنش برانگیز بود. پس از المپیک هم مینو مداح، سرمربی موفق تیم ملی کنار گذاشته شد؛ اتفاقی که از همان روزهای نخست، شایعهای جدی در پسزمینه داشت: اینکه هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو، قصد دارد خواهرش مهروز ساعی را به جای او منصوب کند.
ساعی انتخاب ساعی برای تیم ملی زنان
مینو مداح در مصاحبهای حتی از «بیاحترامی» مستقیم رئیس فدراسیون به خود سخن گفت. هرچند شایعاتی مطرح شد که وزارت ورزش در چند مقطع با این انتصاب خانوادگی مخالف است، با این حال هادی ساعی با رد این موضوع به حمایت از کارنامه خواهرش پرداخت و در نهایت هم چند روز پیش مهروز ساعی رسماً سرمربی تیم ملی زنان شد تا در مسابقات جهانی و بازیهای کشورهای اسلامی سرمربی تیم باشد.
حواشی ادامهدار با نقش پررنگ مبینا
برخی ایرادها متوجه انتخاب مهروز ساعی بود که البته هادی ساعی به حمایت پرداخت تا بلکه بتواند حواشی را کنترل کند. یکی از ایرادهای مستقیم به مهروز ساعی، مربوط به مبینا نعمتزاده بود و اینکه او از شاگردان خودش است. مسئلهای که میتواند حاشیهساز شود، به خصوص اینکه خبرهایی مبنی بر درگیری این تکواندوکار با ناهید کیانی به گوش رسید یا اینکه صحبت از این موضوع در میان بود که پس از پیروزی مبینا مقابل ناهید در یک تورنمنت بینالمللی، مهروز ساعی کنار شیاپچانگ به خوشحالی پرداخته و این موضوع ناراحتی کیانی را به دنبال داشته است. هرچند نه درگیری ناهید و مبینا، نه خوشحالی مهروز ساعی به صورت رسمی تأیید نشد، اما جزو حواشی مربوط به تیم ملی زنان در چند ماه اخیر بود.
سیلی به گوش پیرهادی و شعلهور شدن حواشی
حاشیهها اما چندی پیش اوج گرفت؛ جایی که مبینا نعمتزاده در غیاب مهروز ساعی در کلاسهای او، تنش شدیدی با یدالله پیرهادی، پیشکسوت تکواندو داشت و در نهایت به سیلی پدر او در هیأت تکواندوی تهران به گوش پیرهادی ختم شد تا بار دیگر حواشی پیرامون نعمتزاده و البته ساعی اوج بگیرد. بخشی از این حواشی به این دلیل متوجه مهروز ساعی شد که او در مصاحبهای از نعمتزاده حمایت کرده بود.
جنجال در انتخابی تیم ملی
حالا تازهترین پرده از این حاشیهها، روایت سوگل شیری، یکی از تکواندوکاران ملیپوش است که از ضایع شدن حق خودش در انتخابی تیم ملی صحبت کرده؛ او در گفتوگویی که با روزنامه ایران ورزشی داشته گفته است: «تقریباً سه هفته پیش در دور اول انتخابی وزن نخست، اول شدم. ساینا کریمی هم که سهمیه داشت، در همان دور اول به غزال هوشمند باخت. طبق قانون فقط نفرات اول باید به مرحله بعد میرفتند، اما کریمی با وجود شکست، بهعنوان فنی بالا آمد. روز بازی به ما اعلام کردند که طبق جدولی که کادرفنی چیده در دور اول من باید با مبینا مزروعی و ساینا کریمی با سعیده نصیری مبارزه کند. من موفق شدم مزروعی را شکست بدهم و در آن طرف جدول هم ساینا کریمی مقابل سعیده نصیری برنده شد. طبق برنامه من و کریمی در فینال وزن نخست باید با یکدیگر مبارزه میکردیم، اما وقتی به روی شیاپچانگ رفتم در کمال تعجب ساینا کریمی ادعا کرد که بدنش گرم نیست و بازی نمیکند. مهروز ساعی هم در کمال ناباوری قبول کرد، کلاً جدول را به هم زد و اعلام کرد که سعیده نصیری که در دور اول باخته بود با من مبارزه کند.»
ادعای عجیب شیری علیه سرمربی تیم ملی
سوگل شیری ادامه میدهد: «در بازی با نصیری، راند اول بردم، اما راند دوم را واگذار کردم. ۲۰ ثانیه مانده به پایان راند سوم، یک امتیاز جلو بودم که حریف از بغل به من چسبید و ضربه زد. طبق قوانین اگر تکواندوکار، حریف را بگیرد و ضربه بزند، خطاست. داوران هم به درستی این موضوع را تشخیص دادند و با اخطار، امتیاز حریف را پاک کردند، اما مهروز ساعی به کنار زمین آمد و در اتفاقی عجیب به داور گفت که امتیاز درست بوده و اخطار را پاک کنید. او امتیاز را برگرداند و من راند سوم را واگذار کردم.»
کشیدن گوش توسط ساعی؟
این تکواندوکار درباره برخورد عجیب سرمربی هم توضیح میدهد: «بعد اتمام بازی کاملاً محترمانه درحالی که تن صدایم پایین بود رو به ساعی کردم و گفتم حریف من را گرفت و تکنیک زد، این امتیاز نداشت. اما او من را صدا کرد و با لحنی بد و تن صدای بالا جلو همه بازیکنان سر من داد زد و گفت منظورت این است که من اشتباه کردهام؟ بعد هم در حالی که همه ما را نگاه میکردند گوش من را کشید.»
مشخص شدن نفرات اعزامی وزن نخست
شیری تأکید میکند با وجود این رفتار، تصمیم داشت از ادامه مسابقه کنار بکشد، اما با اصرار همتیمیها ادامه داد. او میگوید: «بعدتر دوباره با کریمی مسابقه دادم. ۸-۷ ثانیه به پایان ۱۰ بر ۴ جلو بودم که او روی زمین افتاد و گردنش را گرفت و انصراف داد. داور من را برنده اعلام کرد و حتی اسمم در سایت فدراسیون بهعنوان برنده درج شد. جالب است که بعد از این بازی کریمی به یکباره حالش خوب شد و گردنش مشکلی نداشت. تا به اینجای کار من دو نفر را بردم، اما در اتفاقی عجیبتر در مسابقه بعدی من را مقابل حریفی در وزن بالاتر که ۶ کیلو اختلاف داشتیم، قرار دادند. این در حالی است که من در وزن نخست شرکت کرده بودم و اصلاً هدفم حضور در وزن بالاتر نبود. این اتفاق برای هیچکدام از بازیکنان دیگر نیفتاد و من هم از آنجایی که قصد حضور در وزن بالاتر را نداشتم، مسابقه ندادم. بعد از این جریان به من اعلام کردند که حذف شدم، وقتی هم علت را جویا شدم گفتند، چون کریمی در بازی مقابل من آسیب دیده برنده بازی است و او اعزام میشود. با وجود این بهانهها گفتم من را به اردو دعوت کنید و هر وقت مصدومیت کریمی برطرف شد مجدداً با او مبارزه میکنم، اما نه مهروز و نه هادی ساعی قبول نکردند و در اقدامی تأمل برانگیز نصیری فقط با یک برد جنجالی مقابل من فیکس مسابقات جهانی و کریمی هم فیکس بازیهای کشورهای اسلامی شد.»
حذف شیری با دو شکست یا دخالت ساعی؟
این روایت در صورتی از سوی شیری مطرح شده است که روایت دیگری هم وجود دارد؛ روایتی عکس روایت مطرح شده از سوی این تکواندوکار که میتواند شرایط را تغییر دهد. نکته اول شکست او مقابل نصیری است که شانس او را برای رسیدن به تیم ملی کم کرده و در ادامه هم او در مسابقه با ساینا کریمی ۲ بر صفر عقب بوده و افتادن روی کریمی باعث آسیب میشود که پزشک اجازه ادامه مسابقه را نمیدهد. از سویی چون قرار بوده لیست تیم ملی بسته شود، با وجود شکست شیری مقابل نصیری و عقب بودن از کریمی در مسابقهای که نیمه تمام مانده، به او فرصت داده میشود تا یک مبارزه با روژان گودرزی انجام دهد تا تکلیفش مشخص شود. گودرزی در رده نوجوانان و دو کیلو بالاتر از شیری بوده که این مبارزه به شکست شیری منجر میشود تا با توجه به عقب بودنش از کریمی در مبارزه نیمه تمام، شکست مقابل نصیری و سپس شکست مقابل گودرزی خط بخورد.
شیری: لحن رئیس فدراسیون بد بود
سوگل شیری همچنین در گفتوگوی اخیرش مدعی بسته بودن فضای انتخابی شده که رسانهها، مربیان و خانوادهها اجازه حضور نداشتند، اما خانواده ساینا کریمی که شاگرد مهروز ساعی است کنار کادرفنی حاضر بودند: «به دستور کادرفنی، حتی خانوادهها اجازه حضور در سالن را نداشتند، اما خانواده ساینا کریمی خیلی راحت کنار کادرفنی نشسته بودند. او دو سه ماه است به صورت خصوصی با مهروز ساعی تمرین میکند. در تمام این صحنهها هادی ساعی شاهد همه چیز بود و حتی زمانی که با مهروز ساعی حرف زدم، او هم با لحنی بد با من صحبت کرد.»
ساعی: صحبتهای شیری دروغ است
برای صحت و سقم این مسائل خبرنگار تابناک با مهروز ساعی نیز تماس گرفت. سرمربی تیم ملی تکواندوی زنان درباره ادعاهای مطرح شده از سوی سوگل شیری فقط به گفتن جملاتی کوتاه بسنده کرد و به خبرنگار تابناک گفت: «من تمام این صحبتها را تکذیب میکنم و دروغ است. همه صحبتهایی که مطرح شده، کذب است.»
بازگشت آرامش، لازمه تیم ملی
این روایتها در هر صورت حاشیههایی را برای تیم ملی تکواندوی زنان به وجود آورده است. از گوش کشیدن مهروز ساعی تا سر بریدن در انتخابی که شیری متوجه سرمربی تیم ملی کرده، اما ساعی هم قاطعانه صحبتهای او را تکذیب میکند و میگوید شیری دروغ گفته است. با این حال، آنچه پیرامون تیم ملی تکواندوی زنان اهمیت دارد، بازگشت آرامش است که این آرامش باید توسط فدراسیون بر تیم ملی موفق یک سال قبل و پرحاشیه امروز، حاکم شود.
