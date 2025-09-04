En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وفاق، راهبرد حل مشکلات کشور است

سخنگوی دولت با بیان اینکه راهبرد وفاق، راهبرد حل مشکل استف گفت: رئیس جمهور به وفاق مومن است و به آن باور دارد و با همین رویکرد می‌خواهد مشکلات را حل کند.
کد خبر: ۱۳۲۶۵۷۲
| |
284 بازدید
وفاق، راهبرد حل مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت، حاشیه سفر به استان مرکزی و در نشست با نخبگان شهرستان تفرش اظهار کرد: امروز در حساس‌ترین مقطع زمانی قرار داریم و علیرغم مشکلات ناترازی، فشار اقتصادی و تحریم و جنگ دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وی افزود: باید بپذیریم که در شرایط بسیار دشواری هستیم، اما راهبرد وفاق، راهبرد حل مشکل است، رئیس جمهور به وفاق مومن است و به آن باور دارد و با همین رویکرد می‌خواهد مشکلات را حل کند.

سخنگوی دولت، با بیان اینکه مفهوم اصلاح طلبی، قدرت برای خدمت است، یادآور شد: تفکر اصلاح‌طلبی به‌عنوان یک جریان فکری، تفکر امیرکبیر، میرزاتقی‌خان فراهانی و امام راحل است و ما را به این سمت سوق می‌دهد که همه باید پشت دولت بایستیم.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در انتصابات به‌ویژه انتخاب استانداران، تصریح کرد: استاندار مرکزی یکی از آن انتصاباتی است که می‌شود روی آن ایستاد و با سابقه خوبی که آقای زندیه‌وکیلی کاردان و حرفه‌ای است و در کارهای عمرانی و توسعه‌ای دارد، توفیقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

مهاجرانی با بیان اینکه استاندار مرکزی حتماَ برای توسعه صنعت گردشگری تفرش متناسب با زیست‌بوم این شهرستان برنامه جدی دارد و ما هم به اجرای این برنامه کمک می‌کنیم، اظهار کرد: صنعت استان باید در نقاطی جا بگیرد که به زیست بوم آسیب نزند چراکه اگر توسعه متوازن نباشد به زیست بوم آسیب می‌زند.

وی یادآور شد: تفرش باید با توجه به صنعت گردشگری رشد کند و در این حوزه زیرساخت لازم است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوع اشتغالزایی از موضوعاتی است که حتماً نیاز به سرمایه گذاری زیرساختی دارد، گفت: یعنی یا باید صنعت را ایجاد کنیم یا خدمات را گسترش دهیم که رویکرد استاندار مرکزی و فرماندار تفرش حرکت به سمت خدمات است و اتفاقاً با وجود مفاخری نظیر پرفسور حسابی حتما ظرفیت لازم در این حوزه در تفرش وجود دارد ضمن اینکه آرامگاه پرفسور حسابی می‌تواند یکی از جاذبه‌های گردشگری استان و کشور باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دولت چهاردهم مسعود پزشکیان رئیس جمهور وفاق مشکلات کشور خبر فوری
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: به‌جای حل مشکل به دنبال تغییر افراد هستیم
 ۵ شرط تحقق «وفاق ملی» ؛ ایده اصلی دولت پزشکیان چقدر اجرایی است؟
پزشکیان: راهکارهای روشنی برای رفع مشکلات وجود دارد
پزشکیان: ایران را با قدرت خواهیم ساخت
پزشکیان: تا زمانی که هستم برای حل مشکلات تلاش می کنم
پایان ایده وفاق؛ ظهور راهبرد هژمونی‌گرایانه قوه قضاییه؟
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
بازگشت فردوسی‌پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۶۳ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۴ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۵ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۴ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۳ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۶ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z6K
tabnak.ir/005Z6K