وفاق، راهبرد حل مشکلات کشور است

سخنگوی دولت با بیان اینکه راهبرد وفاق، راهبرد حل مشکل استف گفت: رئیس جمهور به وفاق مومن است و به آن باور دارد و با همین رویکرد می‌خواهد مشکلات را حل کند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت، حاشیه سفر به استان مرکزی و در نشست با نخبگان شهرستان تفرش اظهار کرد: امروز در حساس‌ترین مقطع زمانی قرار داریم و علیرغم مشکلات ناترازی، فشار اقتصادی و تحریم و جنگ دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وی افزود: باید بپذیریم که در شرایط بسیار دشواری هستیم، اما راهبرد وفاق، راهبرد حل مشکل است، رئیس جمهور به وفاق مومن است و به آن باور دارد و با همین رویکرد می‌خواهد مشکلات را حل کند.

سخنگوی دولت، با بیان اینکه مفهوم اصلاح طلبی، قدرت برای خدمت است، یادآور شد: تفکر اصلاح‌طلبی به‌عنوان یک جریان فکری، تفکر امیرکبیر، میرزاتقی‌خان فراهانی و امام راحل است و ما را به این سمت سوق می‌دهد که همه باید پشت دولت بایستیم.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولت در انتصابات به‌ویژه انتخاب استانداران، تصریح کرد: استاندار مرکزی یکی از آن انتصاباتی است که می‌شود روی آن ایستاد و با سابقه خوبی که آقای زندیه‌وکیلی کاردان و حرفه‌ای است و در کارهای عمرانی و توسعه‌ای دارد، توفیقات خوبی را شاهد خواهیم بود.

مهاجرانی با بیان اینکه استاندار مرکزی حتماَ برای توسعه صنعت گردشگری تفرش متناسب با زیست‌بوم این شهرستان برنامه جدی دارد و ما هم به اجرای این برنامه کمک می‌کنیم، اظهار کرد: صنعت استان باید در نقاطی جا بگیرد که به زیست بوم آسیب نزند چراکه اگر توسعه متوازن نباشد به زیست بوم آسیب می‌زند.

وی یادآور شد: تفرش باید با توجه به صنعت گردشگری رشد کند و در این حوزه زیرساخت لازم است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه موضوع اشتغالزایی از موضوعاتی است که حتماً نیاز به سرمایه گذاری زیرساختی دارد، گفت: یعنی یا باید صنعت را ایجاد کنیم یا خدمات را گسترش دهیم که رویکرد استاندار مرکزی و فرماندار تفرش حرکت به سمت خدمات است و اتفاقاً با وجود مفاخری نظیر پرفسور حسابی حتما ظرفیت لازم در این حوزه در تفرش وجود دارد ضمن اینکه آرامگاه پرفسور حسابی می‌تواند یکی از جاذبه‌های گردشگری استان و کشور باشد.