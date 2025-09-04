En
تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه برگزاری کنسرت شجریان

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرد که با دستور شهردار تهران، تقسیم کار بین مناطق برای برگزاری کنسرت در ورزشگاه آزادی انجام شده است.
به گزارش تابناک، محمدامین توکلی زاده در متنی که در اختیار رسانه ها قرار داد در توضیح بیشتر افزود: پس از تصمیم هیئت دولت برای برگزاری کنسرت هنرمند عزیزمان، استاد همایون شجریان در ورزشگاه آزادی، به دستور مستقیم آقای زاکانی شهردار تهران ناظر بر اهمیت آن، با سرعت و جدیت جلسات هماهنگی را فوراً تشکیل دادیم.

وی ادامه داد: در این راستا، شهرداری منطقه ۲۲ به عنوان محور اصلی تعیین شد و شهرداری منطقه ۹ به عنوان معین، نقش مکمل را بر عهده گرفت. جلسه‌ای سازنده برای تقسیم وظایف ترتیب داده شد و دستورالعمل جامعی تحت عنوان «شیوه‌نامه برگزاری کنسرت ایران» تدوین و ابلاغ شد.

معاون شهردار تهران اظهار کرد: با تأکید دکتر زاکانی، سفر کاری مهمم به مشهد برای شرکت در نشست تخصصی فرهنگی که اتفاقا بحث آن مدل سازی برای شادی های اجتماعی بود  را لغو کردم و شب را نیز در محل شهرداری مستقر شدم تا هیچ لحظه‌ای را از دست ندهیم.
خوشبختانه استانداری تهران نیز بازدیدهای تخصصی خود از ورزشگاه را به انجام رسانده و وزارت ورزش و جوانان همکاری قابل تقدیری را نشان داده است.

وی با بیان اینکه اکنون فضای یک وفاق عملیاتی برای برگزاری این رویداد فرهنگی فراهم شده است و تمامی دستگاه‌ها با همدلی و تلاش جمعی می‌کوشند تا تصمیم دولت را عملیاتی کرده و پاسخی درخور به نیاز جامعه برای شادی و نشاط اجتماعی ارائه دهند، گفت: ای‌کاش این میزان از هماهنگی و همگرایی هفته پیش محقق شده بود.

وی گفت: امیدوارم جریان‌هایی که همواره مانع وفاق ملی و همکاری‌های سازنده می‌شوند و بحران‌سازی و دوگانه‌پروری را به رویه معمول خود تبدیل کرده‌اند، این بار شادی را بر مردم حرام نکنند و اجازه دهند این رویداد فرهنگی به نمادی از همبستگی و نشاط جمعی تبدیل شود و عدم برگزاری کنسرت را بعنوان کارنامه موفقیت در تخریب رقبای سیاسی در جمع خود روی دست نگیرند و آن را نمادین تر از برگزاری ندانند.

