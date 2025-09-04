En
نظر استاندار تهران برای اجرای کنسرت در استادیوم آزادی

استاندار تهران بعد از بازدید از ورزشگاه آزادی، شرایط را برای برگزاری کنسرت شجریان تایید کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۵۵۴
281 بازدید
نظر استاندار تهران برای اجرای کنسرت در استادیوم آزادی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
بازگشت فردوسی‌پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
