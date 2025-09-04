En
اظهارات وزیر نیرو درباره وضعیت قطعی آب و برق

وزیر نیرو گفت:پیش‌بینی می‌شود در فصل پاییز، خاموشی‌ها به حداقل برسد، به شرط آنکه واحدهای نیروگاهی به اندازه کافی گاز و آب داشته باشند.
| |
به گزارش تابناک، عباس علی‌آبادی، در سفری که به شهرستان‌های ورامین،پیشوا و قرچک داشت امروز پنج‌شنبه ۱۳ شهریور در بازدید از طرح‌های نیروگاهی در جمع خبرنگاران، با اشاره به وضعیت برق و آب کشور اظهار کرد: با وجود کسری منابع و ناترازی‌های موجود در سیستم، اقدامات مناسبی برای تأمین برق و آب انجام شده و پیش‌بینی می‌شود در فصل پاییز، خاموشی‌ها به حداقل برسد، به شرط آنکه واحدهای نیروگاهی به اندازه کافی گاز و آب داشته باشند.

وی با بیان اینکه تأمین سوخت نیروگاه‌ها بهبود یافته و شرایط آب و گاز در حال بهتر شدن است، افزود: با همراهی مردم و مساعد بودن شرایط هوا، امیدواریم این مشکلات به زودی برطرف شود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: با کمک مردم و یاری خداوند، آغاز فصل جدید بدون قطعی برق و آب خواهد بود و تلاش می‌کنیم مشکلات در سطح کشور تا حد امکان کاهش یابد.

علی‌آبادی در سفر خود به شهرستان پیشوا با حضور در جمع مردم و مسئولان، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد و با زیارت حرم حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع)، برادر بلافصل امام رضا (ع)، ارادت خود را به اهل بیت (ع) و شهدا ابراز کرد.

وی در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ امنیت و عزت امروز کشور، گفت: شهدا سرمایه‌های معنوی نظام هستند و زیارت حرم مطهر آنان فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وزیر نیرو همچنین بر اهمیت ادامه راه شهدا و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد و افزود: ادای احترام به شهدا و بهره‌گیری از راهنمایی‌های معنوی آنان، مسئولیت ما را در مسیر توسعه و آبادانی کشور سنگین‌تر می‌کند.

این سفر بخشی از برنامه‌های وزیر نیرو برای بازدید از جنوب‌شرق استان تهران و بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدمات‌رسانی به مردم این منطقه است.

