به گزارش تابناک؛ استفاده از کمپرس سرد یا کرمهای دور چشم حاوی کافئین برای کاهش موقت سیاهی دور چشم، محافظت از پوست در برابر آسیب اشعه ماوراء بنفش و خواب کافی میتواند به جلوگیری از تیره شدن پوست اطراف چشم کمک کند.
همچنین سه ویتامین ضروری که به طور معجزهآسا تیرگی پوست اطراف چشم را برطرف میکنند عبارتند از:
ویتامین D
تخفیف ویژه! حلقههای تیره زیر چشم یکی از نشانههای کمبود ویتامین D است. ویتامین D برای سنتز کلاژن، پروتئینی که به حفظ استحکام و قابلیت ارتجاعی پوست اطراف چشم کمک میکند، مورد نیاز است و در صورت کمبود آن، پوست زیر چشم ممکن است نازک و چروکیده شود و رگهای خونی زیر پوست آشکارتر شوند.
ویتامین C
یک کارآزمایی بالینی در سال ۲۰۰۹، یک محصول حاوی ۱۰ درصد ویتامین C را به مدت ۶ ماه برای درمان سیاهی زیر چشم مورد بررسی قرار داد. در نهایت، نتایج حاکی از این بود که این درمان ضخامت پوست زیر چشم را افزایش داده و سیاهی دور چشم را کاهش میدهد. این امر میتواند به این دلیل باشد که ویتامین C تولید کلاژن را تحریک میکند. کلاژن پروتئینی است که پوست را منعطف و درخشان میکند.
ویتامین K
طبق یک بررسی در سال ۲۰۲۱، ویتامین K موضعی میتواند عروق خونی گشادشده و ظاهر تیره ناشی از آن را در ناحیه پوست زیر چشم کاهش دهد. همچنین این ویتامین دارای خواص ضدالتهابی است و رطوبت و قابلیت ارتجاعی پوست را بهبود میبخشد.
