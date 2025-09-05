En
رفع سیاهی دور چشم با مصرف این ویتامین‌ها

کمپرس سرد، کرم‌های کافئین‌دار و خواب کافی به کاهش سیاهی دور چشم کمک می‌کنند. سه ویتامین D، C و K نقش کلیدی در تقویت پوست، افزایش کلاژن و کاهش تیرگی و التهاب زیر چشم دارند و می‌توانند ظاهر خسته و تیره را بهبود بخشند.
رفع سیاهی دور چشم با مصرف این ویتامین‌ها

به گزارش تابناک؛ استفاده از کمپرس سرد یا کرم‌های دور چشم حاوی کافئین‌ برای کاهش موقت سیاهی دور چشم، محافظت از پوست در برابر آسیب اشعه ماوراء بنفش و خواب کافی می‌تواند به جلوگیری از تیره شدن پوست اطراف چشم کمک کند.

هم‌چنین سه ویتامین ضروری که به طور معجزه‌آسا تیرگی پوست اطراف چشم را برطرف می‌کنند عبارتند از:

ویتامین D

تخفیف ویژه! حلقه‌های تیره زیر چشم یکی از نشانه‌های کمبود ویتامین D است. ویتامین D برای سنتز کلاژن، پروتئینی که به حفظ استحکام و قابلیت ارتجاعی پوست اطراف چشم کمک می‌کند، مورد نیاز است و در صورت کمبود آن، پوست زیر چشم ممکن است نازک و چروکیده شود و رگ‌های خونی زیر پوست آشکارتر شوند.

ویتامین C

یک کارآزمایی بالینی در سال ۲۰۰۹، یک محصول حاوی ۱۰ درصد ویتامین C را به مدت ۶ ماه برای درمان سیاهی زیر چشم مورد بررسی قرار داد. در نهایت، نتایج حاکی از این بود که این درمان ضخامت پوست زیر چشم را افزایش داده و سیاهی دور چشم را کاهش می‌دهد. این امر می‎تواند به این دلیل باشد که ویتامین C تولید کلاژن را تحریک می‌کند. کلاژن پروتئینی است که پوست را منعطف و درخشان می‌کند.

ویتامین K

طبق یک بررسی در سال ۲۰۲۱، ویتامین K موضعی می‌تواند عروق خونی گشادشده و ظاهر تیره ناشی از آن را در ناحیه پوست زیر چشم کاهش دهد. همچنین این ویتامین دارای خواص ضدالتهابی است و رطوبت و قابلیت ارتجاعی پوست را بهبود می‌بخشد.

