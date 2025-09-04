En
پایان ۱۰ سال فرار قاتل مشهدی در تهران

یک قاتل که ده سال از قانون فرار کرده بود، سرانجام در پایتخت شناسایی و بازداشت شد.
پایان ۱۰ سال فرار قاتل مشهدی در تهران

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ تابستان سال ۱۳۹۰، یکی از محلات مشهد شاهد حادثه‌ای خونین بود که جامعه را شوکه کرد؛ جسد مرد جوانی با چندین ضربه چاقو پیدا شد. تحقیقات اولیه نشان داد مقتول همان روز با فردی آشنا ملاقات کرده و پس از مصرف مشروبات الکلی، اختلافات قدیمی و خانوادگی میان آنها شدت گرفته بود. در جریان این درگیری، چاقو از غلاف خارج شد و زندگی مرد جوان به طرز تراژیکی پایان یافت.

قاتل همان شب از محل فرار کرد و هیچ رد و نشانی از او باقی نماند. پرونده برای سال‌ها در سکوت پلیس خاک خورد تا اینکه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق به کشف سرنخی مهم شدند. این قاتل پس از گذشت ده سال در قلب تهران مخفی شده بود و این بار در نقش یک آشپز در رستورانی سنتی واقع در خیابان شریعتی مشغول به کار بود.

با هماهنگی‌های قضایی و انجام مراقبت‌های نامحسوس، مأموران عملیات ضربتی را اجرا کردند و مرد جوان بدون هیچ مقاومتی دستگیر شد. او بلافاصله اعتراف کرد و بیان داشت: «این سال‌ها را در تهران گذرانده‌ام، بی‌آنکه یک روز از کابوس جنایتی که مرتکب شده‌ام رها شده باشم.»

صبح امروز متهم برای ادامه روند رسیدگی قضایی به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و قرار است با قرار عدم صلاحیت به مشهد اعزام شود تا پرونده جنایتی که ده سال پیش رخ داده، بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

