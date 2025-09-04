یک رسانه کره جنوبی مدعی شد کیم جونگ اون و خواهرش در سفر به چین، ساعت و کیفی لاکچری را به نمایش گذاشتند.

سفر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و اعضای همراه وی حاشیه‌های متعددی به همراه داشته است؛ از جمله به تازگی برند ساعت و کیف لاکچری وی و خواهرش توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، یک رسانه مستقر در کره جنوبی در خبری مدعی شد «کیم جونگ اون و خواهرش در طول سفر به چین، ساعت و کیف لاکچری مورد علاقه‌شان را به همراه داشتند».

طبق گزارش پایگاه خبری «NK News» که یک رسانه مستقر در کره جنوبی است که اخبار کره شمالی را منتشر می‌کند، طبق تصاویری که از سوی کاخ کرملین منتشر شده، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و «کیم یو جونگ» خواهر قدرتمند وی در طول سفر خود به چین، روز چهارشنبه برند‌های لوکس ساعت و کیف مورد علاقه خود را به نمایش گذاشتند. این در حالی است که به نوشته این پایگاه خبری کره جنوبی، کره شمالی به شدت با فرهنگ سرمایه‌داری که در کشور‌های غربی ترویج می‌شود، مقابله می‌کند.

در این تصاویر که از سوی کاخ کرملین منتشر شده، کیم جونگ اون در حال بغل کردن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از گفت‌و‌گو‌های انجام شده با او در پکن است. در تصویر منتشر شده، به نظر می‌رسد رهبر کره شمالی یک ساعت مچی سوئیسی از برند «آی دبلیو سی» (IWC Schaffhausen) در دست دارد؛ ساعتی که اگر اصل باشد، با قاب طلای ۱۸ عیار عرضه می‌شود و قیمت آن طبق آنچه که در وبسایت این شرکت سوئیسی آمده، برابر با ۱۴ هزار و ۱۰۰ دلار است.

بنا براین گزارش، به نظر می‌رسد رهبر کره شمالی به این برند سوئیسی علاقه‌مند است و بار‌ها در سال‌های اخیر، از جمله در سفرش به روسیه در سپتامبر ۲۰۲۳ این ساعت را دست کرده بود.

در همین حال، «کیم یو جونگ»، خواهر رهبر کره شمالی نیز طبق تصویری که از سوی گزارشگر کاخ کرملین منتشر شده، روز چهارشنبه یک کیف دستی سیاه رنگ از برند «لیدی دیور» (نام تجاری کیف‌های دستی تولید شده از سوی کمپانی کریستین دیور) درست شده از پوست بره در دست داشت که قیمت آن بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ دلار در فروشگاه‌های خرده فروشی قیمت خورده است.

این برند کیف او، همان مدلی است که زمانی که خواهر کیم جونگ اون به همراه برادرش به خاور دور روسیه در سال ۲۰۲۳ سفر کردند، در دست داشت. چندین عضو هیئت همراه کیم جونگ اون، از جمله وزیر خارجه او اقلام گران قیمتی کیف‌های لاکچری را در آن سفر همراه داشتند.

بنابر این گزارش، کیم جونگ اون و خواهرش البته با به نمایش گذاشتن کالا‌های لوکس در انظار عمومی بیگانه نیستند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد صادرات کالا‌های لوکس به کره شمالی را پس از نخستین آزمایش هسته‌ای این کشور در سال ۲۰۰۶، ممنوع اعلام کرد.

با این حال، چنین تحریم‌هایی نتوانسته است نخبگان سیاسی کره شمالی را از همراه داشتن اقلام و کالا‌های لوکس و یا حتی خودرو‌های گران قیمت باز دارد؛ به طوری که به تازگی و پس از سیل ویرانگری که شمال شرقی کره شمالی را سال گذشته درنوردید، کیم جونگ اون از بنز میباخ جدید شاسی بلند خود رونمایی کرد.

کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی پیشتر نیز و در سال ۲۰۲۳ در یک نشست با مقامات چینی با یک کیف از برند بولگاری دیده شد. این در حالی است که دختر کیم جونگ اون نیز که در سفر کیم جونگ اون با قطار به چین همراه او آمده بود، با عینک آفتابی گوچی دیده شده است.

این پایگاه کره جنوبی در انتهای گزارش خود می‌افزاید: استفاده خانواده کیم جونگ اون از برند‌های لوکس خلاف تبلیغات رسمی است که علیه فرهنگ بورژوازی تبلیغ می‌کند و شهروندان این کشور را تشویق می‌کند تا رفتار‌های سوسیالیستی را پیگیری کنند.