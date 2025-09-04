سفیر استرالیا از ایران خارج شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی تصریح کرد: طبق عرف و قوانین حقوق دیپلماتیک در واکنش به اقدام استرالیا، جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلا سطح حضور دیپلماتیک استرالیا را در ایران کاهش داده است.
او افزود: سفیر استرالیا از ایران خارج شده است.
بقایی ادامه داد: بخش کنسولی سفارت ما در کانبرا فعال است. علی رغم محدودیتهای ایجاد شده برای سفارت سعی میکنیم خدمات کنسولی لازم را به هموطنان ایرانی مقیم استرالیا انجام بدهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در انتها گفت: اتهام یهودیستیزی علیه ایران، اتهامی مضحک و بیاساس است.
