En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقتی فرصتی ملی به بحرانی اجتماعی بدل شد!

میکائیل دیانی
کد خبر: ۱۳۲۶۵۲۸
| |
306 بازدید

۱) معاون وزیر ارشاد از دو ماه پیش با همایون شجریان درباره کنسرت خیابانی در میدان آزادی جلسه گذاشته است. همچنان که در اطلاعیه شجریان هم هست، هماهنگی با نهاد‌های ذیربط برای برگزاری این کنسرت باید از همان موقع انجام می‌شد. شجریان به عنوان کسی که پیشتر هم محور رویداد‌هایی بوده این را به خوبی می‌داند، اما متاسفانه بی تجربگی یا بی عرضه‌گی -و یا خدای نکرده تعمد- از سوی نادره رضایی، معاون هنری ارشاد باعث شده تنها ۴ روز پیش از مراسم آن هم از سوی نامه نگاری و اتوماسیون اداری وی با وزارت کشور و از آنجا به دیگر نهادها، برگزاری این مراسم اعلام شود؛ در موقعیتی که هیچ کس نمی‌تواند تضمینی برای یک اجرای قابل قبول و ایمن برای این مراسم بدهد!

۲) شهرداری تهران در ابتدا مسئولیتی در مراسم را نداشته است و نه تقصیری در وضع پیش‌آمده دارد و در کنار وزارت کشور، پلیس، اورژانس و دیگر نهاد‌های خدماتی ۴ روز پیش از مراسم مطلع شده است. اما توئیت‌های ابتدایی مسئولین شهرداری در مواجهه با این پدیده بی‌جهت شهرداری را سیبل انتقادات کرد، انتقاداتی که باید به معاون هنری ارشاد می‌شد. با این وجود شهرداری در کنار دیگر نهاد‌ها می‌توانست با یک عزم ملی و تلاشی جهادی؛ انرژی خود را هزینه انسجام جمهور و برگزاری آبرومندانه کنسرت کند و در برابر ناکارآمدی و نابلدی معاون ارشاد، فداکاری کند و قهرمان مردم باشد.

۳) برای جامعه ایران تفکیکی بین ارشاد، شهرداری، وزارت کشور و دیگر نهاد‌ها وجود ندارد. مردم همه را جمهوری اسلامی می‌بینند. موفقیت یکی از نهاد‌ها در یک پدیده، موفقیت همه کشور و شکست آن؛ به مثابه شکست همه تلقی می‌شود. از همین جهت هم رهبری در یکی از دیدار‌ها با کارگزاران فرمودند: «موفقیت رئیس جمهور و دولت جدید، موفقیت همه ما است!» و حقیقتش این است که عدم برگزاری کنسرت خیابانی شجریان در میدان آزادی را مردم از چشم جمهوری اسلامی می‌بینند نه ارشاد یا شهرداری یا جایی دیگر!

۴) در روز‌های نخست اعلام کنسرت و حمله پهلویست‌ها به شجریان یکی از اساتید جامعه شناسی ما نوشت: «از نگاه ایران‌ستیزان، تنها موسیقی مجاز برای ایرانیان، صدای بمباران فردو و اوین و پارچین و شهران است!» و حالا بعد از عدم برگزاری این کنسرت استاد دیگرمان در جواب پاسخ داده است: «ایران‌ستیزی در اصل این است که ابتدا مردم را بصورت واهی امیدوار و دلخوش کرده سپس آنها را واقعی ناامید و سرخورده کنند. ایران‌ستیزان روان مردم را مخدوش و مکدر می‌خواهند!» که اتفاقا هر دو درست می‌گویند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
میکاییل دیانی کنسرت همایون شجریان
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
وقتی یک برنامه هنری سیاسی می‌شود!
موضع قطعی دولت درباره کنسرت همایون شجریان
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
بازگشت فردوسی‌پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
هدیه خاص المپیاکوس به طارمی در روز معارفه
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۵۹ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۴ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۷۸ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۵ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۴ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۳ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۶ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z5c
tabnak.ir/005Z5c