غیبت ماسک در مراسم شام ترامپ برای غول‌های فناوری

رسانه‌های آمریکایی از مراسم امشب کاخ سفید برای مدیران شرکت‌های پیشروی فناوری خبر دادند.
| |
به گزاش تابناک به نقل از فرارو؛ رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امشب (پنجشنبه شب به وقت محلی آمریکا) میزبان مدیران شرکت‌های برتر فناوری در آمریکا در مراسم شام کاخ سفید است؛ مراسمی که البته یک غایب اصلی دارد.

به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، کاخ سفید اعلام کرده است فهرست میهمانانی که در این مراسم دعوت شده‌اند، شامل «بیل گیتس»، بنیانگذار مایکروسافت، «تیم کوک»، مدیر عامل اپل، «مارک زاکربرگ»، مدیرعامل متا و شمار دیگری از برگترین شرکت‌های فعال در زمینه فناوری و هوش مصنوعی است.

بنابر این گزارش، این مراسم، اما یک غایب اصلی دارد و آن کسی نیست جز ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت‌هایی نظیر تسلا و اسپیس ایکس؛ کسی که روزگاری هم‌پیمان نزدیک ترامپ محسوب می‌شد و ترامپ نیز او را مسئول وزارت کارآمدی دولت کرده بود. ایلان ماسک اوایل سال جاری میلادی به شکل علنی با ترامپ به اختلاف خورد و از دولت وی بیرون آمد.

این شام قرار است در باغ رُز کاخ سفید برگزار شود؛ جایی که ترامپ به تازگی چمن‌های آن را سنگفرش کرده است و میز و صندلی و سایه‌بان‌هایی را چیده که شبیه فضای بیرونی عمارت مارالاگوی وی در فلوریدا شده است.

۱

«دیویس اینگل» (Davis Ingle)، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد: «باشگاه باغ رُز کاخ سفید جذاب‌ترین مکان در واشینگتن و شاید حتی در جهان باشد. رئیس جمهور مشتاقانه منتظر استقبال از کسب و کار‌های برتر، رهبران سیاسی و فناوری برای این شام و شام‌های فراوان دیگری در آینده در پاسیوی جدید و زیبای باغ رز است.»

این رویداد قرار است پس از نشست کارگروه جدید آموزش هوش مصنوعی کاخ سفید که ریاست آن را ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا برعهده دارد، برگزار شود. انتظار می‌رود حداقل برخی از حاضران در مراسم شام امشب، در این کارگروه که با هدف توسعه آموزش هوش مصنوعی برای جوانان آمریکایی صورت می‌گیرد، شرکت کنند.

