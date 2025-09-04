En
دستگاه امنیتی عراق، مغز مالی داعش را نشانه گرفت!

دستگاه امنیتی عراق خبر داد که شبکه ای مرتبط با داعش که وظیقه انتقال نیرو و منابع مالی به این گروه تروریستی در داخل این کشور را داشت، خنثی کرد.
در بغداد خبر داد که دستگاه امنیتی عراق در عملیاتی که بیش از ۷۵۰ روز طول کشید، شبکه‌ای مرتبط با داعش که وظیقه انتقال نیرو و منابع مالی به این گروه تروریستی در داخل عراق را داشت، خنثی کرد.

سرویس‌های اطلاعاتی عراق از جمله استخبارات و نیرو‌های ضد تروریسم در عملیاتی برون مرزی، شبکه بزرگ تأمین مالی داعش را که مسئول قاچاق تروریست‌ها بین چندین کشور در سراسر جهان برای این سازمان فعال بودند، دستگیر کردند.

براساس گزارش خبرنگار ما، این عملیات تحت نظارت شورای عالی قضایی عراق در استان کرکوک انجام شد و یکی از شبکه‌های سازمان تروریستی داعش را که مسئول تأمین مالی هسته‌های آن در داخل عراق بود، هدف قرار داد.

این عملیات از طریق رهگیری تروریست‌ها در چندین کشور از غرب آفریقا تا خاورمیانه ادامه داشته و پس از رصد تحرکات و خطوط ارتباطی بین این شبکه و سایر شبکه‌های داخل و خارج از عراق که برای حمایت از ساختار مالی داعش و برنامه‌ریزی حملات تروریستی بود، صورت گرفته است.

این خبر درحالی منتشر شده که پیش از این نیز منابع آگاه در عراق به خبرنگاران تسنیم در این کشور خبر داده بودند که تروریست‌های تکفیری در مناطق مرزی با سوریه فعال‌تر شده‌اند و تحرکاتی میان دو سوی مرز دارند.

در همین چهارچوب هفته گذشته گزارش‌هایی از دیدار رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق با احمد الشرع (جولانی) در دمشق منتشر شد. از ابتدای تغییرات در سوریه و روی کار آمدن عناصر تکیفیر به عنوان هیات حاکمه جدید در این کشور نگرانی‌ها در عراق درباره احیا شبکه تروریستی افزایش یافته است.

 

