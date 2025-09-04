لیبرمن: نتانیاهو بنیانگذار کشور فلسطین خواهد شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ آویگدور لیبرمن رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، با انتقاد شدید از عملکرد دولت نتانیاهو، وضعیت سیاسی اسرائیل را بحرانی توصیف کرد و گفت هیچگونه مدیریت واقعی برای جنگ وجود ندارد. رهبر حزب راستگرای «اسرائیل بیتنا» بار دیگر با حمله به دولت بنیامین نتانیاهو، این دولت را به بیکفایتی در مدیریت جنگ و اولویت دادن به حفظ ائتلاف حاکم متهم کرد و گفت که آنچه نگرانکننده است، وجود ابتکاراتی از سوی مصر، قطر و ایالات متحده برای آزادی اسرا است، اما هیچ طرحی از جانب اسرائیل ارائه نشده، زیرا در این دولت، ملاحظات سیاسی همواره بر ملاحظات امنیتی غلبه دارند. لیبرمن گفت: «ما در حال فروپاشی سیاسی هستیم و هرگز تا این حد طرد نشده بودیم.» او با اشاره به نبود راهبرد مشخص در مواجهه با بحرانهای امنیتی افزود: «هیچگونه مدیریت واقعی برای جنگ وجود ندارد؛ تنها چیزی که اهمیت دارد، بقای ائتلاف حاکم است». وزیر جنگ پیشین اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش، با لحنی کنایهآمیز اظهار داشت: «نتانیاهو بنیانگذار کشور فلسطین خواهد شد». این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشهای داخلی در اسرائیل و اختلافات میان احزاب راستگرا بر سر نحوه مدیریت جنگ با غزه و مسائل امنیتی به اوج رسیده است.
آویگدور لیبرمن از جمله چهرههای منتقد سرسخت نتانیاهو در ساختار سیاسی اسرائیل به شمار میرود. او در ماههای اخیر بارها در خصوص عملکرد دولت در مدیریت جنگ غزه، بحرانهای امنیتی و بنبست سیاسی هشدار داده است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اسرائیل با بحرانهای چندلایه مواجه است: از هزینههای سنگین جنگ غزه و مهاجرت معکوس گرفته تا کاهش حمایت بینالمللی و شکاف نسلی در افکار عمومی آمریکا نسبت به اسرائیل.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید