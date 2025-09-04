En
هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی فروپاشی اسرائیل را بگیرد

روزنامه صهیونیستی هاآرتص با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به سمت فاجعه‌ای پیش می‌رود که روز به روز بیشتر می‌شود، نوشت که در این شرایط هیچ کس جلوی فروپاشی اسرائیل را نمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۴۹۳
هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی فروپاشی اسرائیل را بگیرد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، روزنامه صهیونیستی هاآرتص در سرمقاله امروز خود نسبت به ادامه طرح اشغال شهر غزه هشدار داده و تأکید کرد که این طرح از نظر امنیتی توجیهی ندارد و رژیم صهیونیستی با این طرح به سمت فاجعه پیش می‌رود.

این روزنامه صهیونیستی تأکید کرد که رژیم به سمت فاجعه‌ای پیش می‌رود که روز به روز گسترده‌تر می‌شود و هشدار داد که جنگ در نوار غزه از هر حد معقولی، چه از نظر امنیتی و چه از نظر انسانی فراتر رفته است.

هاآرتص اذعان کرد که شعار‌های شکست حماس، کنترل امنیتی و "بازگرداندن اسرا" در سایه واقعیت‌های میدانی دیگر بی معنا شده‌اند.

این روزنامه تأکید کرد که عملیات «ارابه‌های گیدئون ۲» از نظر امنیتی قابل توجیه نیست، این در حالی که حتی ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز نسبت به طرح اشغال شهر غزه هشدار می‌دهد.

این روزنامه افزود: نمی‌توان توجیه‌های امنیتی برای این عملیات مطرح کرد، در حالی که همه فرماندهان نظامی و امنیتی در کابینه موافق تبادل اسرا هستند و نسبت به هزینه‌های انسانی و مادی ارتش در نتیجه اشغال غزه هشدار داده‌اند.

هاآرتص توضیح داد که در حالی که اعتراضات خانواده‌های اسرا برای تأثیرگذاری بر تصمیمات کابینه ادامه دارد، موضع بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنان ثابت است، زیرا جنگ از نظر سیاسی به نفع اوست و به این ترتیب هیچ‌کس جلوی تخریب غزه و فروپاشی اسرائیل را نخواهد گرفت.

این روزنامه خواستار توقف تخریب، بازگرداندن اسرا، و پذیرش طرح عملیاتی بعد از جنگ غزه شد که کشور‌های عربی با حمایت بین‌المللی پیشنهاد می‌کنند، شد و نوشت که زمان در حال از دست رفتن است و اسرائیل باید همین الان متوقف شود.

همچنین روزنامه عبری زبان معاریو به نقل از اسحاق بریک، سرلشکر ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نتایج اشغال مجدد غزه می‌تواند فاجعه‌بار باشد. بریک گفت اجرای این طرح عملاً دست‌یافتنی نیست و به هرج‌ومرج گسترده در سرزمین‌های اشغالی منجر خواهد شد.

وی همچنین توضیح داد که وضعیت نیرو‌های زمینی دلیل ناتوانی ارتش در شکست حماس است و نبود نیرو‌های اضافی توانایی ماندن در مناطقی که اشغال شده‌اند را کاهش داده است.

