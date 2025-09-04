En
۵ درصد دکل‌های تهران فاقد مجوز هستند

معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به جمع‌آوری دکل‌های فاقد مجوز در پایتخت، گفت: حدود ۵ درصد از دکل‌های تهران پروانه قانونی ندارند و نزدیک مکان‌هایی مانند کودکستان‌ها قرار گرفته‌اند که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، مجاز نیست.
۵ درصد دکل‌های تهران فاقد مجوز هستند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حمیدرضا صارمی در توضیح بیشتر اعلام کرد: حدود ۵ درصد از دکل‌های مخابراتی تهران فاقد مجوز قانونی هستند و باید جمع‌آوری شوند.

وی با بیان اینکه این دکل‌ها در مکان‌های غیرمجاز از جمله نزدیک کودکستان‌ها نصب شده‌اند، تأکید کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، استقرار دکل‌ها در چنین مکان‌هایی ممنوع است.

صارمی افزود: برای این دکل‌ها حدود ۹۰۰ رأی ماده ۱۰ صادر شده و به اپراتور‌های مربوطه ابلاغ کرده‌ایم که باید نسبت به انتقال آنها به نقاط مجاز اقدام کنند.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به اینکه جمع‌آوری این دکل‌ها تأثیری بر سرعت اینترنت نخواهد داشت، گفت: مقرر شده به اپراتور‌ها مهلت شش‌ماهه داده شود تا نسبت به انتقال دکل‌ها به مکان‌های مجاز اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام تنها برای رفع موانع قانونی انجام می‌شود و اپراتور‌ها می‌توانند دکل‌ها را به هر نقطه مجاز دیگری که تمایل دارند، منتقل کنند.

