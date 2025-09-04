کشورهای آسیایی در این فهرست، در زمینه امور مالی شخصی برای مهاجران، حرف اول را می‌زنند و پنج کشور از ۱۰ کشور برتر، از جنوب شرقی آسیا هستند که شامل ویتنام، تایلند، اندونزی، فیلیپین و مالزی است.

نتایج یک تحقیق نشان داد که ویتنام، برای پنجمین سال متوالی کم‌هزینه‌ترین کشور جهان برای مهاجران محسوب می‌شود و از بین ۴۶ مقصد، رتبه اول را در زمینه امور مالی شخصی کسب کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با توجه به اینکه افزایش هزینه‌های زندگی و عدم قطعیت اقتصادی جهانی، همچنان بسیاری از خانواده‌ها را از نظر مالی تحت فشار قرار می‌دهد، برخی از افراد دریافته‌اند نقل مکان به خارج، ممکن است از فشار بر امور مالی آنها بکاهد.

پلتفرم آنلاین جامعه جهانی مهاجران «اینترنیشنز» نتیجه تحقیقات «اکسپت اینسایدر» ۲۰۲۵ (Expat Insider) را منتشر کرد.

این تحقیقات، دیدگاه‌های بیش از ۱۰ هزار مهاجر از ۱۷۲ ملیت ساکن در کشور‌ها و مناطق مختلف جهان را جمع‌آوری کرده است.

از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی شاخص امور مالی شخصی خواسته شده است تا رضایت خود را از وضعیت مالی، هزینه‌های عمومی زندگی و اینکه آیا درآمد خانوار آنان برای داشتن زندگی راحت در کشور محل اقامتشان کافی است یا خیر، ارزیابی کنند.

کشور با کمترین هزینه زندگی برای مهاجران

طبق این تحقیق که از سال ۲۰۱۴ بر مبنای سالانه انجام می‌شود، ۱۰ کشور با کمترین هزینه زندگی برای مهاجران در سال ۲۰۲۵ عبارتند از:

۱. ویتنام

۲. کلمبیا

۳. پاناما

۴. چین

۵. تایلند

۶. اندونزی

۷. فیلیپین

۸. مکزیک

۹. مالزی

۱۰. برزیل

کشور‌های آسیایی در این فهرست، در زمینه امور مالی شخصی برای مهاجران، حرف اول را می‌زنند و پنج کشور از ۱۰ کشور برتر، از جنوب شرقی آسیا هستند که شامل ویتنام، تایلند، اندونزی، فیلیپین و مالزی است.

طبق این گزارش، در مقایسه با آمار سال گذشته، ۹ کشور از ۱۰ کشور برتر، عنوان خود را حفظ کرده‌اند و فقط مالزی (با رتبه نهم) به تازگی به این فهرست اضافه شده و از رتبه ۱۱ سال گذشته خود، به رتبه بالاتر صعود کرده است.

مقایسه هزینه‌های زندگی ماهانه شامل اجاره، غذا، قبوض و تفریحات

نکته قابل توجه این است که هیچ کشور اروپایی در این فهرست قرار ندارد.در ویتنام، ۸۹ درصد از پاسخ‌دهندگان از هزینه عمومی زندگی راضی بودند، در حالی که ۸۷ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که درآمد خانوارشان تقریبا کافی یا بیش از اندازه برای گذراندن زندگی راحت است. طبق این گزارش، این رقم در سطح جهانی به ترتیب ۴۰ درصد و ۶۹ درصد است.این فضای تنفس مالی همچنین ممکن است توضیح دهد که چرا برخی از مهاجران در این کشور افزایش یافتند.

طبق این گزارش، ۵۴ درصد مهاجران پنج سال یا بیشتر در این کشور‌ها زندگی کرده‌اند و ۳۰ درصد می‌خواهند برای همیشه در آنجا بمانند. کلمبیا و پاناما به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.در کلمبیا، اکثر پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی گفتند: درآمد آنها برای یک زندگی راحت کافی خواهد بود که با رقم ۹۲ درصد در مقایسه با ۶۹ درصد در سطح جهانی است.بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، در همین حال، پاناما به ویژه در بین بازنشستگان محبوب است. داده‌ها نشان می‌دهد که ۳۵ درصد از مهاجران این کشور بازنشسته هستند، در حالی که این رقم در سطح جهانی فقط ۱۱ درصد است.