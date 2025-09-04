به گزارش تابناک همشهری نوشت: در چند روز اخیر در لابهلای اخبار ریز و درشت سیاسی، اقتصادی، ورزشی و... برگزاری کنسرت رایگان همایون شجریان در میدان آزادی در سرتیتر رسانههای حقیقی و مجازی جای گرفت. چه انتشار خبر برگزاری این کنسرت که دوشنبه اعلام شد، چه خبر لغو آن که دیروز به گوش شهروندان رسید، با حاشیهها و جنجالهایی با رنگ و بوی سیاسی همراه شد.
برنامهای هنری که سیاسی شد
ماجرا از این قرار است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم به برگزاری کنسرت بزرگ خیابانی با اجرای همایون شجریان در روز جمعه و در میدان آزادی گرفت. این موضوع روز دوشنبه به اطلاع شهرداری تهران رسید و مجوز برگزاری آن روز سهشنبه بهصورت مشروط توسط شورای تامین صادر شد، اما بهدلیل زمان کمی که تا برگزاری این رویداد بزرگ وجود داشت، پیشبینی تمهیدات ترافیکی، امنیتی و انضباطی ممکن نشد و اجرای کنسرت در زمان و مکان اعلامی ازسوی همایون شجریان لغو شد. درواقع عدمهماهنگی و بیتجربگی برگزارکنندگان کنسرت در وزارت ارشاد در فراهم کردن بستر و زیرساختهای یک رویداد فرهنگی پرمخاطب دلیل اصلی لغو بود، اما پروژهبگیران فضای مجازی این موضوع را به مسائل و موضوعات سیاسی گره زدند و بیشترین هجمه را به شهرداری وارد کردند و با دلایل واهی و بیمنطق به مدیریت شهری تاختند.
شهرداری متولی یا مسئول برگزاری این کنسرت نیست
انتقادها و اتهامها علیه شهرداری تهران در شرایطی مطرح شد که متولی و مسئول برگزاری این رویداد هنری اساسا شهرداری تهران نیست و اصولا وزارت ارشاد و دولت برای برگزاری آن نیازی به اجازه و تأیید شهرداری تهران نداشتند؛ چراکه مدیریت برج آزادی در اختیار بنیاد رودکی و وزارت ارشاد است؛ نه شهرداری تهران. درواقع بهدلیل ناهماهنگی و عدمبرنامهریزی وزارت ارشاد، کنسرت هنرمند محبوب کشورمان، همایون شجریان لغو شد؛ خوانندهای مردمی که بهدلیل تصمیم برای برگزاری این کنسرت رایگان حتی در فضای مجازی مورد تهمت و توهین عناصر معاند هم قرار گرفت. درواقع بهدلیل ناهماهنگی و عدمبرنامهریزی وزارت ارشاد، کنسرت هنرمند محبوب کشورمان لغو شد و تنها گناه شهرداری تهران این بود که نتوانست در عرض ۲ روز (از زمان صادر شدن مجوز در عصر سهشنبه) خودش را برای برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی و پرمخاطب آماده کند!
با پلیس و اورژانس هم هماهنگ نشده بود!
در این چند روز شهردار و مدیران شهری در مخالفت یا نقد برگزاری این کنسرت، حرفی نزده و ننوشتهاند، بلکه از این رویداد استقبال کرده و حتی مهر تأییدی هم بر آن زدهاند؛ تا جایی که شهرداری تهران اعلام کرد آماده است تا در سریعترین زمان ممکن با هماهنگی دستگاههای مسئول، اینکنسرت در همان میدان آزادی یا مکانی دیگر برگزار شود. جالبتر اینکه پلیس راهور، پلیس فاتب و اورژانس هم اعلام کردهاند که درجریان برگزاری این برنامه نبودهاند و کسی با آنها هماهنگ نکرده است. بدیهی است خدماتدهی به آن گروه عظیم و تامین امنیت و کنترل سیل جمعیت در یکی از مهمترین و شلوغترین میدانهای شهر به شکل ناگهانی و فیالبداهه نه عقلانی بوده و نه میسر است. متولی برنامه یعنی وزارت ارشاد با بیتجربگی و عدمبرنامهریزی و هماهنگی بموقع با دیگر بخشهای اجرایی از قبیل شهرداری، پلیس، اورژانس و... باعث شده تا این برنامه در زمان و مکان اعلام شده برگزار نشود وگرنه همانطور که شهردار و مدیران شهرداری اعلام کردهاند، نفس برگزاری این کنسرت بزرگ خیابانی در زمان یا مکان دیگری به قوت خود باقی است.
همه دستگاههای مرتبط مخالف بودند
در این میان علیرضا زاکانی، شهردار تهران در واکنش به این ماجرا در فضای مجازی نوشت: در جلسه امروز هیأت دولت تأکید کردم اقدام ارزشمند جناب آقای شجریان، هنرمند گرانقدر کشورمان، برای شادی مردم و میهن ستودنی است. ایشان برای نشاط ملت هزینه دادهاند. جمعبندی هیأت دولت، برگزاری کنسرت در ورزشگاه آزادی بود و شهرداری تهران هم با تمام ظرفیت پای کار این رویداد و شادی مردم عزیز است.
همچنین سکاندار پایتخت در گفتوگو با خبرنگاران دراین باره چنین گفت: این موضوع در جلسه هیأت دولت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا آرای خود را اعلام کردند. نهایتا تصمیم بر این شد که کنسرت در ورزشگاه آزادی برگزار شود. براساس آنچه در هیأت دولت به تصویب رسید، مقرر شد کنسرت همایون شجریان در همان زمانی که پیش از این اعلام شده بود، در ورزشگاه آزادی برگزار شود. اعضای هیأت دولت از برگزاری کنسرت و اجرای این هنرمند استقبال کردند، اما تصمیم بر این شد که در فضای ورزشگاه برگزار شود. شهرداری به هیچوجه دخالتی در لغو این کنسرت در میدان آزادی نداشته است. بنده آخرین تصمیمی را که هیأت دولت در این زمینه گرفت اعلام کردم و از اینکه پس از آن اتفاقی افتاده یا خیر، اطلاعی ندارم.
در نهایت شهردار تهران در حاشیه افتتاح ۴ پروژه عمرانی نیز در جمع خبرنگاران پاسخ قاطع داد: در ماجرای لغو مراسم میدان آزادی، براساس گزارش شورای تأمین، تمامی دستگاههای ذیربط بهدلیل «اضطرار زمانی» و عدمآمادگی برای اجرای مناسب مراسم، با برگزاری آن مخالفت کرده و گفته بودند اصلا امکان برگزاریاش وجود ندارد. آنجا نکاتی را نوشته بودند که به هر حال هر دستگاهی چه اقداماتی را باید انجام دهد که همه دستگاهها اظهار کرده بودند که اصلا نمیتوانند این کارها را انجام دهند. یکی از آن مجموعهها شهرداری بود که گفتند برای انجام کار نیاز به زمان دارد. با این حال امروز (چهارشنبه) در مجموعه دولت بحث شد و همه مشتاق بودند که مردم شادی داشته باشند، اما برای مکانش اختلافنظرهای جدی درون دولت بود. پس از آن، درون دولت برای تعیین محل جایگزین (ورزشگاه آزادی) بحث شد و این تصمیمگیری ارتباطی با شهرداری تهران نداشت. اظهارات مطرحشده در برخی رسانهها مبنی بر اینکه شهرداری بهدلیل درخواست درج لوگو و عدمموافقت دستگاهها، مانع برگزاری مراسم شده «کاملا خلاف واقع» است و امیدواریم عوامل انتشار این اخبار نادرست، از اشتباه خود درس بگیرند.
تلاش برای برگزاری یک رویداد فرهنگی باکیفیت و ایمن
محمدامین توکلیزاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران: در ۴ سال اخیر، هنرمندان و فعالان فرهنگی با برگزاری جشنهای خانوادگی و کنسرتهای خیابانی در تهران، بهدنبال ایجاد فضایی شاد و امن برای مردم بودهاند. اخیرا برنامهای برای برگزاری کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی اعلام شد، اما بهدلیل عدمهماهنگیهای لازم و نبود زمان، شهرداری منطقه ۹ نتوانست مقدمات اجرایی را فراهم کند و پس از بررسی شورای تأمین، پیشنهاد شد که رویداد در ورزشگاه ۱۲هزار نفری آزادی برگزار شود. با وجود تلاشهای مستمر برای ایجاد هماهنگی، مشخص شد که زمان کافی برای برنامهریزی وجود ندارد و مسئولان باید زودتر به این موضوع میپرداختند. در نهایت با توجه به نیاز به تمهیدات فنی مناسب، پیشنهاد شد که زمان برگزاری کنسرت یک هفته به تعویق بیفتد. در این راستا، گفتوگویی با تهیهکننده برنامه انجام شد تا شرایط بهتری برای برگزاری فراهم شود. هدف نهایی، ارائه یک رویداد فرهنگی باکیفیت و ایمن برای خانوادههاست.
مسئولیت اجرای کنسرت همایون شجریان با شهرداری تهران نیست
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران:به صراحت اعلام میکنیم که مسئولیت اجرای کنسرت همایون شجریان با شهرداری تهران نیست و متأسفانه در مورد این رویداد خاص، با فاصله زمانی بسیار کم (۲ روز مانده به اجرا) مطلع شدیم وعملا امکان برنامهریزی و تدارک زیرساختهای لازم برای میزبانی ایمن و باشکوه از چنین برنامهای برای شهرداری فراهم نیست.
