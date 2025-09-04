حضور شناورهای رزمی ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی در منطقه، تهدیدات دریایی را متوجه ناوگان اقتصادی و نظامی کشورمان کرده و موجب ناامنی منطقه میشود؛ لذا افزایش آمادگیهای رزمی و ارتقاء تجهیزات مرتبط با نبرد در عرصه دریا، ضرورتی انکارناپذیر برای کشورمان محسوب میشود.
به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس، نیروی دریایی ارتش آمریکا مدتهاست که با اعزام ناوگروههای مختلف به خلیج فارس سعی در کسب منافع نامشروع خود و ناامن کردن منطقه دارد. در مقابل، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور قدرتمندانه در خلیج فارس و بهرهگیری از تجهیزات نظامی مختلف، برای نبردی ناهمگون با یانکیها، از آمادگی لازم برخوردار است.
تحلیلگران و صاحبنظران حوزه دفاعی و نظامی معتقدند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توانایی لازم برای مقابله با ناوگان آمریکایی در خلیج فارس را دارند. فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی ایران نیز همواره بر تواناییهای نیروهای مسلح کشورمان در پاسخگویی به تهدیدات دریایی سخن گفتهاند و نیروی دریایی سپاه هم در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است.
یکی از اهرمهای قدرت ایران در خلیج فارس کنترل تنگه هرمز است که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این مأموریت را بر عهده دارد؛ تنگهای که شاهرگ شریان نفت در جهان به حساب میآید. تحلیلگران نظامی معتقدند که اگر ایران تنگه هرمز را ببندد، میتواند خسارات سنگینی به شریان نفت جهان وارد کند و کل دنیا دچار یک تورم در کالاهای اساسی و حوزه سوخت خواهد شد و قیمت نفت به ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار میرسد.
حال سوال اینجاست که نیروی دریایی سپاه چگونه میتواند تنگه هرمز را ببندد؟ دو راهبرد مهم در این زمینه این وجود دارد که نیروی دریایی سپاه میتواند دو کشتی را در تنگه «هرمز» غرق کرده و راه ورود کشتیها را ببندد. راهبرد دوم فعالسازی «نیش زنبورها» است؛ این راهبرد در حقیقت استفاده از صدها قایق تندرو برای مواجهه و رویارویی با ناوهای جنگی و ناوهای هواپیمابر است.
استفاده از قایقهای تندرو با سرعت ۸۰ تا ۹۰ گره دریایی میتواند دردسرهای زیادی برای شناورهایی ایجاد کند که حداکثر سرعت آنها با محاسبه همه پارامترهای مثبت حدود ۶۰ نات است؛ لذا شناورهای تندرو با قابلیتهای شلیک موشک کروز میتوانند ضربات سختی را بر پیکره دشمن وارد آورند.
«اسکاینیوز» با اشاره به قدرتنمایی ایران در منطقه غرب آسیا در این زمینه میگوید: ایران انبوهی از قایقهای تندرو و موشکهای ضدکشتی را در پایگاههای مخفی و حفاظتشده برای مقابله با تهدیدات در اختیار دارد.
آمریکا هم که شناورهای تندرو سپاه را بهعنوان خطری جدی برای خود تلقی میکند، در پایگاههای دریایی خود در خلیج فارس خصوصاً پایگاه دریایی «الظفره» با بالگردهای «شینوک»، «بل»، «بلک هاوک» و «آپاچی» بهمنظور مقابله با پاترول کرفتهای سپاه پاسداران از حدود چهار سال پیش تمرین کرده است.
تحلیلگران معتقدند که این موضوع یک پروژه مشترک بین آمریکا و امارات متحده عربی برای رویارویی با ایران است؛ «ماتیو ترولینگر» مقام ارشد نظامی آمریکا در این زمینه میگوید: تمرینهای نظامی دو جانبه حربهای برای افزایش قابلیتهای آمریکا و امارات برای واکنش نشاندادن به تهدیدات کلان منطقهای است.
اگر طرف آمریکایی توانمندی و عزم نیروی دریایی سپاه را بررسی کند، میبیند که ندسا حدود ۱۰ سال پیش ماکت ناوهواپیمابر «یو اساس جاننیمیتز» را با ۴۰۰ موشک و راکت منفجر کرد و این نشان میدهد که تواناییهای نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس، نامحدود است. این توانمندی نسبت به ۱۰ سال پیش رشد چشمگیری هم در تعداد شناورهای و هم در نوع، دقت و قدرت تخریب موشکها داشته است و همین موضوع، کار را در صورت شعلهور شدن آتش جنگ، برای طرف آمریکایی دشوار خواهد کرد.
تحلیلگران معتقدند که حمله به ماکت ناو هواپیمابر «نیمیتس»، در واقع آزمون یک تاکتیک ایران موسوم به «هجوم انبوه قایقها» برای نابودکردن شناورهای غولپیکر آمریکاست.
در مجموع میتوان گفت که نیروی دریایی ایران ابزارهای فراوانی برای پاسخ به هرگونه اقدام خصمانه در اختیار دارد که یکی از آنها پاترولکرفتهایی است که خاری در چشم مجموعه تروریستی سنتکام هستند و سایر کشورهایی را هم که با این نیروهای تروریستی همراهی میکنند، به دردسر جدی خواهند انداخت.
